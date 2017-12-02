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Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

ABD'nin mahkemede tanık olarak konuşturduğu Reza Zarrab'ın davasının jürileri, fiyaskoya imza atmaya başladı. Bir jüri üyesinin, Zarrab'ın ifade verdiği sırasında uyuduğu tespit edildi.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 03:48..
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Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

Türkiye aleyhinde konuşturulan ve her sözü kayıt altına alınan Reza Zarrab'ın davasında karar mercilerinden biri olarak görülen jüri üyelerinden birinin uyuması, Yargıç Berman tarafından ti'ye alındı.

Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

İKİ GÜNDÜR UYUYOR

Tarihi mahkemede Türkiye'nin İran'a uygulanan ambargoyu deldiğine kadar birçok konuda uydurma ifadeler yer alırken, jüri üyelerinden birinin uyuması Yargıç Berman'ın "Epey de derin uyudu" sözleriyle geçiştirildi.

Jüri üyesinin iki gündür uyuduğunu belirten Berman, yedek üyelerden birisinin yerine geçeceğini ifade etti.

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