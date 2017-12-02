Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

Türkiye aleyhinde konuşturulan ve her sözü kayıt altına alınan Reza Zarrab'ın davasında karar mercilerinden biri olarak görülen jüri üyelerinden birinin uyuması, Yargıç Berman tarafından ti'ye alındı.

İKİ GÜNDÜR UYUYOR

Tarihi mahkemede Türkiye'nin İran'a uygulanan ambargoyu deldiğine kadar birçok konuda uydurma ifadeler yer alırken, jüri üyelerinden birinin uyuması Yargıç Berman'ın "Epey de derin uyudu" sözleriyle geçiştirildi.

Jüri üyesinin iki gündür uyuduğunu belirten Berman, yedek üyelerden birisinin yerine geçeceğini ifade etti.