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Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Reza Zarrab bugünkü duruşmada, FBI ile anlaşma yaptığı ve hapisten çıkmak için yalan söylediğini itiraf ederken, bu açıklamalar Türkiye'de bir kesimi üzdü.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 00:36..
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Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Amerika'nın İran'a karşı uygulandığı ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçundan tutuklanan, ardından ise  ABD Savcılığı yetkilileri  ve FBI ile anlaşan Reza Zarrab, bugünkü çapraz sorguda yalan söylediğini itiraf etti.

Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

ZARRAB KONUŞUYOR YETKİN GERİLİYOR

Doğan Grubu’nun İngilizce yayın yapan gazetesi Hürriyet Daily News’in Genel Yayın Yönetmeni ve Hürriyet Yazarı Murat Yetkin, geçtiğimiz günlerde yazdığı ve Hürriyet gazetesinde yayınlanan “Zarrab konuştukça Türkiye utanıyor” başlıklı yazısında İran asıllı iş adamının söylediği yalanların doğru olma ihtimalinden yola çıkarak Türkiye’nin zan altında kalacağını ima etmiş ve ülkenin utanması gerektiğini ifade etmişti.

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