Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Amerika'nın İran'a karşı uygulandığı ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçundan tutuklanan, ardından ise ABD Savcılığı yetkilileri ve FBI ile anlaşan Reza Zarrab, bugünkü çapraz sorguda yalan söylediğini itiraf etti.

ZARRAB KONUŞUYOR YETKİN GERİLİYOR

Doğan Grubu’nun İngilizce yayın yapan gazetesi Hürriyet Daily News’in Genel Yayın Yönetmeni ve Hürriyet Yazarı Murat Yetkin, geçtiğimiz günlerde yazdığı ve Hürriyet gazetesinde yayınlanan “Zarrab konuştukça Türkiye utanıyor” başlıklı yazısında İran asıllı iş adamının söylediği yalanların doğru olma ihtimalinden yola çıkarak Türkiye’nin zan altında kalacağını ima etmiş ve ülkenin utanması gerektiğini ifade etmişti.