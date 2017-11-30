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Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu davanın ilk duruşmasında FETÖ'cüler yer alırken, FETÖ'nün delilleri de mahkemeye sunuldu.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 01:09..
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Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

ABD'ye karşı İran ambargosunu delmek ve kara para aklamak suçlarından 2016 yılının Mart ayında tutuklanan, geçtiğimiz günlerde ise Amerika'yla iş birliği yaparak itirafçı olan Reza Zarrab bugün jürili duruşmada ilk kez mahkemenin huzuruna çıktı.

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

MAHKEME SALONUNDAKİ FETÖ'CÜLER

Zarrab'ın itirafçı olarak konuştuğu duruşmada dikkat çeken detay ise FETÖ'cüler oldu. Ele başı FETO'ya da ev sahipliği yapan ABD, 15 Temmuz 2016'dan önce ve sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cülere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Duruşmayı takip eden Türk gazetecilerin aktardığı bilgillere göre o FETÖ'cülerden bir kısmı New York'taki duruşmaya katılarak izlediler.

FETÖ'CÜLERİN DELİLLERİ MAHKEMEYE SUNULDU

Öte yandan, ABD makamları Mehmet Hakan Atilla'nın sanık, Reza Zarrab'ın tanık olduğu davayla ilgili Türkiye'den herhangi bir bilgi belge istemezken FETÖ'cülerin 17/25 Aralık döneminde ortaya çıkardığı sahte, düzmece belgeler delil olarak kabul edildi.

Bugün görülen duruşmada Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın sekreteriyle olan telefon görüşmesine ilişkin ses kaydı mahkemeye delil olarak sunuldu.

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