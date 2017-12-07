Zarrab'ın uçağına ve yatına el konuldu

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Bitcoin işlemleri 159 ülkeye yetecek enerji tüketiyor

Yapılan bir araştırmaya göre Bitcoin, 159 ülkenin harcadığı enerjiden daha fazla enerji tüketimine neden oluyor ve yol açtığı karbon emisyonlarıyla gezegene çok fazla zarar veriyor.