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Zarrab'ın uçağına ve yatına el konuldu

Reza Zarrab'ın jetine ve lüks yatına el konulma işlemlerine başlanıldı.

DHA | 07.12.2017 - 16:29..
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Halen ABD'de yargılanan Zarrab'ın tüm şirketlerine 1 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında el koyma kararı alınmıştı.

İŞLEMLERE BAŞLANDI

Karardan 7 gün sonra yetkililer Atatürk Havalimanı Genel Apronu'ndaki MNG Jet'e ait hangara geldi. Uçağa el konuldu.

Zarrab'ın sahip olduğu ARE Havacılık şirketine ait iş jetine İstanbul Atatürk Havalimanı'nda el konuldu. MNG Jet hangarında bulunan Challenger 300 tipi uçağın en son 30 Kasım 2017 tarihinde uçtuğu belirtildi.

Zarrab'ın uçağına ve yatına el konuldu

Zarrab'ın uçağına ve yatına el konuldu

YATINA DA EL KONULDU

Zarrab’ın Bodrum’da bulunan Malta bayraklı 7 milyon euro değerindeki lüks teknesi için de işlem başlatıldığı öğrenildi.

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