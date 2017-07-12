Zayıflamak isterken bilincini kaybetti

Yalova’da müteahhitlik yapan Recep Aygün, aşırı kilolarından kurtulmak için Bursa’da özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu.

Oğlunun ameliyat sırasında beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle bilincinin kapandığını söyleyen Ercan Aygün, "Yavrumun sağlığına kavuşması için 7 ülkeye gittim. Hindistan dahil. Hiç bir sonuç alamadım. Olay sonrası bizi aramayan hastane hakkında yasal süreç başlattık" dedi.

HENÜZ YENİ EVLENMİŞTİ

150 kiloya kadar ulaşan Recep Aygün aşırı kilolarından kurtulmak için midesini küçültmeye karar verdi. Henüz 9 aylık evli olan müteahhit Recep Aygün, geçen yıl 16 Mayıs günü Bursa'da özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyat sonrası bilinci bir daha açılmayan Recep Aygün, 14 aydır Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

İYİLEŞMESİ İÇİN 7 ÜLKEYE GİTTİLER

Ameliyat sırasında pıhtının beyin damarını tıkaması soncu oğulunun bilincinin kapandığını söyleyen 5 çocuk babası Ercan Aygün, "Recep, kilolarından rahatsız oluyordu. Zayıflayamıyordu. Bu nedenle ameliyat olmaya karar verdi. Keşke olmasaydı. O günden sonra 14 aydır yavrum bir daha uyanmadı. Onun bu durumu bizleri perişan etti. Belki iyleşir diye kendisini 7 ülkeye götürüp doktorlara gösterdim. En son Hindistan'a gittik. Fakat sonuç alamadık. Yavrum adeta yoğun bakım ünitesine dönüştürülen hastanenin odasında boş boş bakıyor. Onun bu hali bizi kahrediyor. Yavrumu bu duruma getiren hastanenin olay sonrası aramaması canımızı çok yakıyor. O özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Henüz ifademiz dahi alınmadı" dedi.

RAPORDA "KALP RİTMİ BOZUKTU" DENİLDİ

Kilolarından yakınan kuzeni Recep Aygün'e, ameliyat olmaya karar verdikten sonra özel hastanede tetkikler yapıldığını söyleyen Engin Aygün, "Ameliyat sonrası hazırlanan raporda Recep'in kalp ritminde bozukluk olduğu söylendi. Böyle bir sorun varsa neden onu ameliyat ettiler" dedi.