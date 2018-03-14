taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.267
USD
3,8613
EURO
4,7887
ALTIN
164,65
PETR
64,4700

Zayn Malik - Gigi Hadid ayrıldı

Zayn Malik ve Gigi Hadid, iki yıllık ilişkini bitirdi.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Magazin

ff

Zayn Malik ve Gigi Hadid iki yıllık ilişkini bitirdi. Çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı.

"EĞLENCELİ BİR İLİŞKİMİZ VARDI"

İngiliz popçu Zayn Malik, ayrılığı şu sözlerle duyurdu:

“Gigi ve benim inanılmaz anlamlı, aşk dolu ve eğlenceli bir ilişkimiz vardı. Gigi’ye bir kadın ve bir arkadaş olarak saygım duyuyorum. Onun inanılmaz bir ruhu var. Verdiğimiz bu zor karara ve bizim özel hayatımıza saygı gösteren bütün takipçilerime minnetarım. Bu haberi ilk bizden duymanızı istedik. Hepinizi çok seviyoruz.”

"ONUN İÇİN HEP EN İYİSİNİ İSTERİM"

Gigi Hadid iseayrılıkla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ayrılık açıklamaları genellikle fazla kişisel olmaz. Çünkü iki insanın birkaç yıl boyunca yaşadıklarını kelimelere dökmenin gerçekten kolay bir yolu yok. Ne ilişkide ne de hayatlarında... Z ile paylaştığım aşk, zaman ve hayat dersleri için sonsuza kadar minnettarım. Onun için her şeyin en iyisini isterim. Derin sevgi ve saygı duyduğum arkadaşımı desteklemeye devam edeceğim. Gelecekte ise, her zaman ne olması gerekiyorsa o olacak.”

Zayn Malik - Gigi Hadid ayrıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Seren Serengil ile Yaşar İpek'ın ayrılık nedeni
Yaşadıkları kısa süreli aşkla magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil-Yaşar İpek çiftinin ayrılığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Onur Buldu aşık oldu
Onur Buldu, yeni sevgilsiyle alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı.
Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ali Güven
Şarkıcı Seda Sayan bir dönem Hülya Avşar’ın aşk yaşadığı futbolcu menajeri Ali Güven ile birlikte olmaya başladı.
Özcan Deniz ve Feyza Aktan evlendi
Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi, 7.5 aylık hamile olan Feyza Aktan ile ‘8 Mart Kadınlar Günü’nde villasında evlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

60
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

230
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

61
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

24
Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

48
Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

70
Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM