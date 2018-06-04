Zehir pompasını ağzıyla açmaya çalışınca öldü

Çivril ilçesinde dün gündüz saatlerinde, 61 yaşındaki Selami Çorbacıoğlu, Emirhisar Mahallesi'ndeki bir bahçede meyve ağaçlarına pompayla zehir ilacı atmaya başladı.

MAKİNEYİ AĞZIYLA ÜFLEDİ

Zehir makinesinin tıkandığını fark eden Çorbacıoğlu, ucunu ağzıyla üfleyerek açmak istedi. Bir süre sonra fenalık geçiren Çorbacıoğlu, yakınları tarafından zehirlenme şüphesiyle Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çorbacıoğlu yolda kalp krizi geçirince aynı hastaneye geri getirildi.

Burada tekrar tedaviye alınan Çorbacıoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.