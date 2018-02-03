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Zehirlemeye çalıştıkları Faruk Döner'i vurarak öldürdüler

Geçtiğimiz hafta cezaevinde zehirlenmeye çalışıldığı iddia edilen yeraltı dünyasının ünlü ismi Burak Döner'in babası Faruk Döner, İstanbul Zeytinburnu'nda vurularak öldürüldü.

AA | 03.02.2018 - 02:53..
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Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan yeraltı dünyasının ünlü ismi Burak Döner'in babası İstanbul Zeytinburnu'nda vurularak öldürüldü. Geçtiğimiz hafta Burak Döner'in Şırnak Cezaevinde zehirlenmeye çalışıldığı iddia edilmişti.

ARACINDAN İNERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Zeytinburnu'nda yeraltı dünyasının ünlü ismi Burak Döner'in babası Faruk Döner, araçtan indiği sırada silahla vurularak öldürüldü. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arabasıyla evinin önüne gelen 60 yaşındaki Faruk Döner isimli bir kişi, araçtan indiği sırada kimliği öğrenilemeyen bir saldırgan tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Zehirlemeye çalıştıkları Faruk Döner'i vurarak öldürdüler

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Defalarca edilen ateş sonrası Faruk Döner kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise hızlı bir şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Saldırganın kurşun yağdırması sonrasında mermiler etraftaki araç ve iş yerine zarar verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası Faruk Döner'i çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırdı. Ancak Döner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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