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Zehirlenen 17 öğrenci hastanelik oldu

Bahçelievler'de bulunan bir lisenin yurdunda kalan öğrenciler, yedikleri akşam yemeğinin ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA | 03.11.2018 - 20:37..
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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler’de faaliyet gösteren 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesine ait yurtta meydana geldi. Akşam yemeği yiyen öğrenciler, yaklaşık bir saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle yurt yönetimine gitti.

Yurt yönetimi öğrencilerin durumunu 112 Acil Servise bildirdi. Okul yurduna çok sayıda ambulans sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan 17 öğrenci, ambulanslarla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde yapılan ilk tetkik ve tahlillerin ardından öğrencilere serum tedavisi uygulandı. Bazı öğrencilerin hastanede tedavisi sürdüğü sırada kustuğu görüldü.

ÖĞRENCİLERDEN NUMUNE ALINDI

Bazı öğrenciler gece boyu gözetim altında tutulurken bazıları ise, serum tedavisinin ardından gecenin geç saatlerinde taburcu edildi.

Yaşanan zehirlenme olayına ilişkin, incelenmek üzere ekiplerin numune aldığı belirtildi.

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