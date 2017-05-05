Zehirli bitkiler nelerdir?

Bitkiler; yararları, çiçeği, kokusu, rengi yada şekli ile bizi her zaman kendine çeken varlıklar olmuştur. Ancak bazılarından uzak durmamız kaçınılmaz. Çünkü tehlike saçıyor olabilirler. Saksı bitkisi olarak sık karşılaştıklarımızın arasında da bulunan bu bitkileri evimizden çıkarmalıyız. Peki onlar hangileri? Bu yazımızda zehirli çiçekleri derledik...

DİFENBAHYA

Uzmanlar tarafından zehirli maddeler içerdiği belirtilen difenbahya; koparılma veya kesilme nedeniyle açığa çıkan bitki öz suyuna dokunulmaması ve ağız yoluyla alınmasının engellenmesi gerekiyor.

ORMAN GÜLÜ

Belki de dünyanın en çekici bitkilerinden. Ancak yapraklarının yenilmesi durumunda hayati tehlike arz edebilir. Nektarı da yaprakları gibi çok zehirli.



ZEHİRLİ SARMAŞIK

İsminden anlaşıldığı gibi son derece tehlikeli bir bitki. Bu bitki, ölüme neden olabilir, anne ve babaların bu konuda çocuklarını bilinçlendirmeleri gerekir. Hatta çocuklu evler, çocukların erişebileceği, park, bahçe yada okul gibi yerlerde bulundurulmasından kaçınılmalı.



YILAN YASTIĞI

Yenilmesi, ısırılması yada ağza alınması durumunda kişiye nefes alma zorluğu yaşatabilir. Mümkün olduğunca bu tür bitkileri çocuklardan uzak yerlerde bulundurulması gerekir.

ZAKKUM

Zakkum arapça kökenli bir kelime olmasına karşın Türkçe'de zıkkım (zehir) olarak kullanılır. At, katır ve eşek gibi güçlü hayvanları bile öldürebildiği için bazı kültürlerde 'eşek öldüren' şeklinde de anılır. Çokça iç mekan süs bitkisi olarak kullanıldığı gibi bahçelerde makilik olarak da kullanılan zakkum yüksek oranda zehirli maddeler içeren bir bitkidir. Bu sebeple Hindistan'da işkencede kullanılır. Dahil olduğu Nergisgiller familyasında 150’ye yakın bitkide zehirli madde var. Bu nedenle evlerde ve temasa açık alanlarda yetiştirilmemesine özen gösterilmelidir.