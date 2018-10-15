Zehra Çilingiroğlu: Formumu spora borçluyum

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Etiler'deki bir restoran çıkışı görüntülendi.
SIKI SPORUN SONUCU
Oldukça zayıfladığını söyleyen muhabirlere Çilingiroğlu, “Çok sıkı spor yapıyorum, formumu spora borçluyum” açıklamasını yaptı. Yediklerine de dikkat ettiğini açıklayan Çilingiroğlu, zayıflama devam edeceğini söyledi.
KAHVALTIDA MANTI YİYORDU
Geçtiğimiz yaz Bodrum'da tatil yapan Zehra Çilingiroğlu, kahvaltıda 1.5 porsiyon mantı yemişti ve herkesi şaşırtmıştı.