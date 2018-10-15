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Zehra Çilingiroğlu: Formumu spora borçluyum

Kahvaltıda mantı yemeyi bırakan Zehra Çilingiroğlu, kilo vermeye başladı.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 06:49..
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Etiler'deki bir restoran çıkışı görüntülendi.

SIKI SPORUN SONUCU

Oldukça zayıfladığını söyleyen muhabirlere Çilingiroğlu, “Çok sıkı spor yapıyorum, formumu spora borçluyum” açıklamasını yaptı. Yediklerine de dikkat ettiğini açıklayan Çilingiroğlu, zayıflama devam edeceğini söyledi.

KAHVALTIDA MANTI YİYORDU

Geçtiğimiz yaz Bodrum'da tatil yapan Zehra Çilingiroğlu, kahvaltıda 1.5 porsiyon mantı yemişti ve herkesi şaşırtmıştı.

Zehra Çilingiroğlu: Formumu spora borçluyum

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