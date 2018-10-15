Zehra Çilingiroğlu: Formumu spora borçluyum

Antalya'da bahçe ve seralarda yevmiyeli tarım işçisi olarak çalışan 18 yaşındaki Şüeda Özcan aslında bir dünya şampiyonu.

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Hülya Koçyiğit: Atatürk'e söz verdim

Hülya Koçyiğit, 8 yaşında annesi ile Anıtkabir'e gittiğini ve Atatürk'e iyi bir sanatçı olmak için söz verdiğini söyledi.