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Zehra Çilingiroğlu okulu bıraktı iddiası

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Londra'daki okulunu bırakıp Türkiye'ye döndüğü iddia edildi.

19.04.2017 - 15:11
  1. Haberler
  2. Magazin

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Londra'da 'University of Westminister'e kabul edilmişti. Yaklaşık bir yıldır yurt dışında yaşayan Zehra'nın, hem Londra'nın kapalı havasına hem de anne-babasından ayrı kalmaya alışamadı.

SONBAHARDA LONDRA'YA YERLEŞMİŞTİ

Zehra Çilingiroğlu, Londra’daki ‘University of Westminister’da iş yönetimi ve pazarlama okumaya başlamış ve geçtiğimiz sonbaharda oraya yerleşmişti.

"ORADA ÇOK BUNALDIM"

'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; bir süredir Paskalya tatili nedeniyle İstanbul’da olan Zehra’nın, Londra’daki okulu bıraktığı ortaya çıktı. Londra’nın sürekli yağmurlu ve kapalı havasına alışamayan 19 yaşındaki Çilingiroğlu'nun, anne-babasını da çok özlediği ve yakınlarına “Orada çok bunaldım” dediği ileri sürüldü.

EN SON SEVGİLİSİYLE GÖRÜLMÜŞTÜ

Diğer yandan Zehra Çilingiroğlu, en son sevgilisi Yasin Akkanat'la katıldığı bir partide görülmüştü.

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi haberiZehra Çilingiroğlu okulu bıraktı iddiası
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