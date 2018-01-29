taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7594
EURO
4,6681
ALTIN
162,97
PETR
70,4100

Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisine ailesinden rest

Hülya Avşar'la eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra'ya kötü haber geldi.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 08:47..
  1. Haberler
  2. Magazin

Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisine ailesinden rest

Zehra Çilingiroğlu, aradığı mutluluğu geçtiğimiz ay Ankaralı bir ailenin tek oğlu olan genç işadamı Eray Ölçüm'de bulmuştu. Geçen günlerde Zehra Çilingiroğlu aşkıyla, gündem olan genç işadamı Eray Ölçüm’e ailesinden uyarı geldi.

İkilinin aşklarını basının önünde gözler önüne sermesi, Ölçüm Ailesi'ni rahatsız etti.

KARTLARIN LİMİTİ DÜŞÜRÜLDÜ

Saklambaç’ın haberine göre, bunun üzerine uluslararası bir şirket sahibi olan aileden oğullarına uyarı geldi. Genç aşıkların magazin manşetlerinde gündem olmasını istemeyen anne Ayşegül ile baba Erhan Ölçüm, oğullarına "Şirketimizin varisi olarak özel hayatınla gündeme gelmeni istemiyoruz. Özel yaşamına saygımız var. Ancak bunu gözlerden uzak yaşamanı arzu ediyoruz" dedi.

Ölçüm Ailesi'nin şirkette aktif olarak görev alan oğullarının iş dışındaki yaşamına özen göstermesi için de genç işadamının kredi kartlarının limitini düşürdüğü öğrenildi.

Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisine ailesinden rest

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

347
Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

24
Vagner Love İstanbul'da

Vagner Love İstanbul'da

48
Mehmetçik Burseya Dağı'nda güvenliği sağladı

Mehmetçik Burseya Dağı'nda güvenliği sağladı

48
Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

34
Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

25
Andrey Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil

Andrey Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM