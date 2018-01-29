Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisine ailesinden rest

Zehra Çilingiroğlu, aradığı mutluluğu geçtiğimiz ay Ankaralı bir ailenin tek oğlu olan genç işadamı Eray Ölçüm'de bulmuştu. Geçen günlerde Zehra Çilingiroğlu aşkıyla, gündem olan genç işadamı Eray Ölçüm’e ailesinden uyarı geldi.

İkilinin aşklarını basının önünde gözler önüne sermesi, Ölçüm Ailesi'ni rahatsız etti.

KARTLARIN LİMİTİ DÜŞÜRÜLDÜ

Saklambaç’ın haberine göre, bunun üzerine uluslararası bir şirket sahibi olan aileden oğullarına uyarı geldi. Genç aşıkların magazin manşetlerinde gündem olmasını istemeyen anne Ayşegül ile baba Erhan Ölçüm, oğullarına "Şirketimizin varisi olarak özel hayatınla gündeme gelmeni istemiyoruz. Özel yaşamına saygımız var. Ancak bunu gözlerden uzak yaşamanı arzu ediyoruz" dedi.

Ölçüm Ailesi'nin şirkette aktif olarak görev alan oğullarının iş dışındaki yaşamına özen göstermesi için de genç işadamının kredi kartlarının limitini düşürdüğü öğrenildi.