BİYOGRAFİ >
Zehra Zümrüt Selçuk kimdir

Zehra Zümrüt Selçuk kimdir

Eski Kültür ve Turizm bakanlarımızıdan Atilla Koç'un kızı olan Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına getirildi.
BİYOGRAFİ
HABERLER
VİDEOLAR

qeq

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un kızı Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı oldu.

2007’den sonra bakan çıkarmayan Aydın, yaklaşık 11 yıl aradan sonra Atilla Koç’un kızı Zehra Zümrüt’ün Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak atanması ile yeniden bakana kavuştu.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un kızı olan Selçuk, 1979 yılında Ordu'da doğdu. Selçuk, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi'nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü.

ABD'de Michigan Üniversitesi'nde ekonomi doktorasına başlayan Selçuk, Teksas Üniversitesi'nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı. Selçuk, Teksas Üniversitesi'nde 2003-2007 yılları arasında araştırma asistanı, 2007'den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (SESRIC) kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı.

Selçuk, SESRIC İstatistik ve Enformasyon Direktörlüğü görevinde bulundu. SESRIC'teki görevinde toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi alanlarda faaliyetler yürüten Selçuk, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programının koordinatörlüğünü de üstlendi. Selçuk'un, çok sayıda Türkçe ve İngilizce yayını, yerli-yabancı üniversitelerden derece, burs ve sertifikaları bulunuyor. KADEM Ankara temsilciliği ve Denetleme Kurulu üyeliği, Kadın Birliği Platformu üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu tyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği üyeliği bulunan Selçuk, evli ve İngilizce biliyor.

2018 POPÜLER
BİYOGRAFİLER
Frida Kahlo kimdir
Frida Kahlo kimdir
Albert Einstein kimdir
Albert Einstein kimdir
Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Hayatı, kısa özgeçmişi
Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Hayatı, kısa özgeçmişi
Erdoğan Demirören kimdir
Erdoğan Demirören kimdir
Ernesto Che Guevara kimdir?
Ernesto Che Guevara kimdir?
Vincent van Gogh kimdir
Vincent van Gogh kimdir
Hüseyin Nihal Atsız kimdir
Hüseyin Nihal Atsız kimdir
Sabahattin Ali kimdir
Sabahattin Ali kimdir
Meral Akşener kimdir
Meral Akşener kimdir
Barış Manço kimdir
Barış Manço kimdir
YENİ EKLENEN
BİYOGRAFİLER
Attila İlhan kimdir
Attila İlhan kimdir
Cemil Meriç kimdir
Cemil Meriç kimdir
Füreya Koral kimdir
Füreya Koral kimdir
Anthony Bourdain kimdir
Anthony Bourdain kimdir
Erdoğan Demirören kimdir
Erdoğan Demirören kimdir
Cahit Zarifoğlu kimdir
Cahit Zarifoğlu kimdir
Yunus Emre kimdir
Yunus Emre kimdir
Nazım Hikmet Ran kimdir
Nazım Hikmet Ran kimdir
Sylvia Plath kimdir
Sylvia Plath kimdir
Edip Cansever kimdir
Edip Cansever kimdir
Necip Fazıl Kısakürek kimdir
Necip Fazıl Kısakürek kimdir
Jose Mauro de Vasconcelos kimdir
Jose Mauro de Vasconcelos kimdir
Salih Mirzabeyoğlu kimdir
Salih Mirzabeyoğlu kimdir
William Shakespeare kimdir
William Shakespeare kimdir
Cemal Safi kimdir
Cemal Safi kimdir
Orhan Veli kimdir
Orhan Veli kimdir
Ülkü Tamer kimdir
Ülkü Tamer kimdir
Sabahattin Ali kimdir
Sabahattin Ali kimdir
DAHA FAZLA GÖR
YAKINLARDA
GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Sedat Peker kimdir
Sedat Peker kimdir
Michael Jackson kimdir
Michael Jackson kimdir
Devlet Bahçeli kimdir?
Devlet Bahçeli kimdir?
Salih Mirzabeyoğlu kimdir
Salih Mirzabeyoğlu kimdir
Sabiha Gökçen kimdir
Sabiha Gökçen kimdir
Kemal Sunal kimdir
Kemal Sunal kimdir
Neşet Ertaş kimdir
Neşet Ertaş kimdir
Benjamin Franklin kimdir
Benjamin Franklin kimdir
Nazım Hikmet Ran kimdir
Nazım Hikmet Ran kimdir
Necip Fazıl Kısakürek kimdir
Necip Fazıl Kısakürek kimdir
DAHA FAZLA GÖR