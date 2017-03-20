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Zekai Aksakallı mahkemede ifade verdi

Zekai Aksakallı, mahkemede şehit Ömer Halisdemir'e Semih Terzi için ölüm emri verdiğini söyledi.

20.03.2017 - 16:01
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Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada, tanıkların beyanlarının alınmasına başlandı.

Korg. Zekai Aksakallı, "ÖKK içinde darbeye kalkışanların mevcuda oranı yüzde 5.4'tür. Ömer Halisdemir'e Semih Terzi hain, öldür emrini verdim. Halisdemir'in üzerindeki örtüyü kaldırdım, alnından öptüm. " şeklinde konuştu.

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