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Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'in ailesini ziyaret etti

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Halisdemir'in kabrinde dua etti.

AA | 09.10.2018 - 12:13..
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2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilerek darbenin önlenmesinde kahramanlık destanı yazan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ve ailesini ziyaret etti.

KAHRAMAN ŞEHİDE DUA

Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine gelen Korgeneral Aksakallı, Çukurkuyu Şehitliği'nde Halisdemir'in kabrinde dua etti.

Şehitlikte yaklaşık yarım saat kalan Aksakallı, daha sonra Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ni gezdi.

Aksakallı, şehidin baba evine geçerek baba Hasan Hüseyin, kardeşler Doğan ve Soner Halisdemir ile bir süre sohbet etti.

Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'in ailesini ziyaret etti

Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'in ailesini ziyaret etti

Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'in ailesini ziyaret etti

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