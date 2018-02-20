Gülşen 40 bin liraya pamuk şeker oldu

1 Avustralyalı Türkler Mehmetçik için ayakta Zeytin Dalı Harekatı’na destek veren Türkler, Melbourne’da "Teröre Lanet Mitingi" düzenledi

2 Afrin'de öldürülen terörist sayısı 1715 oldu TSK, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1715 olduğunu açıkladı.

3 Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an Zekai Aksakallı'nın 16 Temmuz sabahı kahraman şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü onlara ait görüntüler ortaya çıktı.

4 İran'da Gonabadi tarikatı eylemi Tahran'da Gonabadi tarikatı mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 polis yaralandı.

5 Şenol Güneş: Mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz Şenol Güneş, Bayern Münih maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, "Biz sürpriz varsa, mucize varsa, onu yapmak istiyoruz" dedi.

6 Erdoğan-Ruhani görüşmesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda bir görüşme yapan Ruhani, Suriye konusunda Türkiye ile aynı düşüncede olduklarını belirtti.