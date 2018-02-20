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Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

Zekai Aksakallı'nın 16 Temmuz sabahı kahraman şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 09:50..
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Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ, kanlı bir darbe girişimine kalkıştı.

Meydanlarda milletin tokadını yiyen FETÖ'cü hainler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da kahraman şehit Ömer Halisdemir tarafından durdurulmuştu.

KAHRAMAN ŞEHİDİ ALNINDAN ÖPTÜ

Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı; 16 Temmuz sabahı, darbeci Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in cenazesinin başına gitti.

Zekai Paşa'nın eğilip kahraman şehidi alnından öptüğü o anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde; o anlarda diğer askerlerin de çevre güvenliğini sağladığı görülüyor.

Zekai Paşa'nın şehit Halisdemir'i alnından öptüğü an

Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

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