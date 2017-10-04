Zekeriya Kuzu'ya müebbetin yanında hapis cezaları

Muğla'da görülen Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı imamı Paşa lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

EKSTRA HAPİS CEZASI

Kuzu, bunun yanı sıra 3 polisin cüzdanını yağmalamaktan üç kez 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ŞEHİT VE YARALI POLİSLERİ GASP ETTİ

Zekeriya Kuzu'nun Cumhurbaşkanı'na suikast girişimine yönelik otel baskınında çıkan çatışmada şehit olan ve yaralanan polislerin cüzdanlarını gasp ettiği ortaya çıkmıştı.