Zekeriya Öz'ün son halleri

Ağustos 2015'te yurt dışına firar eden FETÖ savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın, darbe girişiminden hemen önce yaptıkları görüntülü aramaların kayıtları ortaya çıktı.

3 AYRI KILIKTA GÖRÜLDÜ

Korkudan sürekli kılık değiştiren Zekeriya Öz; peruklu, top sakallı ve sakalsız olarak 3 ayrı kılıkta görülüyor. Halen Almanya'da bulunan Zekeriya Öz ve Celal Kara, Sultan kod adlı gizli tanıkla Mart 2016'da görüntülü facetime görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerdeki görüntüler, Öz ve Kara'nın bugüne kadar yurtdışında tespit edilebilen ilk görüntüleri.

ALMAN İSTİHBARATI ARKASINDA

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, basında daha önce çıkan Zekeriya Öz haberlerinin düzmece olduğu belirtiliyor. Öz, Almanya'ya kaçarak burada bir villada yaşıyor. Ancak deşifre edilince bir apartman dairesine götürülüyor. Zekeriya Öz'e bu konuda yardımcı olan kişilerin Alman istihbaratından olduğu beliritiliyor.