taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3355
EURO
5,1877
ALTIN
184,01
PETR
76,7200

Zekeriya Öz'ün son halleri

Almanya'ya kaçtığı belirtilen Zekeriya Öz'ün, facetime üzerinden yaptığı görüntülü konuşmalarda kılıktan kılığa girdiği görüldü.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 07:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Zekeriya Öz'ün son halleri

Ağustos 2015'te yurt dışına firar eden FETÖ savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın, darbe girişiminden hemen önce yaptıkları görüntülü aramaların kayıtları ortaya çıktı.

3 AYRI KILIKTA GÖRÜLDÜ

Korkudan sürekli kılık değiştiren Zekeriya Öz; peruklu, top sakallı ve sakalsız olarak 3 ayrı kılıkta görülüyor. Halen Almanya'da bulunan Zekeriya Öz ve Celal Kara, Sultan kod adlı gizli tanıkla Mart 2016'da görüntülü facetime görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerdeki görüntüler, Öz ve Kara'nın bugüne kadar yurtdışında tespit edilebilen ilk görüntüleri.

ALMAN İSTİHBARATI ARKASINDA

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, basında daha önce çıkan Zekeriya Öz haberlerinin düzmece olduğu belirtiliyor. Öz, Almanya'ya kaçarak burada bir villada yaşıyor. Ancak deşifre edilince bir apartman dairesine götürülüyor. Zekeriya Öz'e bu konuda yardımcı olan kişilerin Alman istihbaratından olduğu beliritiliyor.

Zekeriya Öz'ün son halleri

Zekeriya Öz'ün son halleri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı: Terörle mücadelemize devam edeceğiz
Türkiye'nin müttefiklerinin terör grupları arasında ayrımcılık yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baskılara eğilip bükülmeden teröre karşı mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.
Kıbrıs gazisi kepçenin altında kalarak öldü
Hurdacılık yapan Kubrıs gazisi Kadir Tanaç, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Erdoğan: 24 Haziran Türkiye için bir kırılma noktasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da yaptığı konuşmada Batı ülkelerine mülteci sorunu dersi derdi. Erdoğan aynı zamanda, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde ülke geleceğinin oylanacağını belirtti.
Denizli'de hava tahmin balonu düştü
Denizli'de düşen meteorolojiye ait hava tahmin balonu kısa süreli paniğe neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arap koalisyonu Yemen krizi için asker gönderdi

Arap koalisyonu Yemen krizi için asker gönderdi

37
Ebru Yaşar: Ben kazandığım parayı kocama veririm

Ebru Yaşar: Ben kazandığım parayı kocama veririm

10
Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

22
Juventus şampiyonluğunu ilan etti

Juventus şampiyonluğunu ilan etti

10
Barcelona'nın namağlup serisini Levante bitirdi

Barcelona'nın namağlup serisini Levante bitirdi

12
Cumhurbaşkanı: Terörle mücadelemize devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı: Terörle mücadelemize devam edeceğiz

16
Netanyahu Trump'ın Kudüs ve İran kararından memnun

Netanyahu Trump'ın Kudüs ve İran kararından memnun

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94