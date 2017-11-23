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Zeki insanlar daha etkin beyin bağlantılarına sahip

Bilim adamları, zeki insanlarda beynin belirli bölgeleri arasında daha etkin bağlantıların kurulduğunu belirledi.

AA | 23.11.2017 - 16:50
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Zeki insanlarda beynin enformasyon aktarımı sağlayan bölgelerinin beynin geri kalanıyla daha fazla bağlantılıyken, gereksiz enformasyonu ayıklayan bölgelerinin ayrıklığının daha belirgin olduğu ortaya çıktı.

ENFORMASYON ETKİNLİĞİYLE BAĞLANTISI VAR

Almanya'nın Goethe Üniversitesi'nden araştırmacılar Kirsten Hilger, Christian Fiebach ve Ulrike Basten'in yaptığı araştırmada, zekanın beynin belirli işlev bölgeleri arasındaki enformasyon etkinliğiyle bağlantısı olduğunu tespit etti.

TEORİK AĞ ANALİZİ YAPIYORLAR

Araştırma için 300 kişinin MRI beyin taramalarını modern teorik ağ analizi yapan bilim adamları, beynin enformasyon aktarımıyla ilgili bilişsel işlemleri yerine getiren iki bölgesi olan ön insula ve ön singulat korteksinin beynin geri kalanıyla daha etkin bağlantılara sahip olduğunu gözlemledi.

FİLTRELEME BÖLGESİ DAHA GEVŞEK

Öte yandan "temporal korteks" denilen dış beyinin şakak bölgesi ile "paryetal korteks" dış beynin kafatası yan kemiği bölgesi arasındaki, gereksiz enformasyonu filtrelemeye yarayan bitişim bölgesinin ise beynin geri kalanıyla daha gevşek şekilde bağlantılı olduğu görüldü.

Araştırmacılar zeki insanlarda beynin bağlantılı bölgesindeki etkinliğin daha yoğun, bağlantısız bölgesindeki kopukluğun ise daha belirgin olduğunu tespit etti.

"ÖNEMLİ VE ÖNEMSİZ BİLGİLERİ DOĞRU ŞEKİLDE AYIRMAYA YARDIMCI OLUYOR"

Araştırmanın yazarlarından Ulrike Basten, "Beynin söz konusu bölgelerinin beynin geri kalanıyla farklı topolojik bağlaşımlar kurması insanların önemli ve önemsiz bilgileri doğru şekilde ayırmasına yardımcı oluyor. Bu durum bu kişilerin bilişsel zorluklarla daha kolay başa çıkabilmesini sağlıyor." dedi.

"DOĞUŞTAN DA OLABİLİR SONRADAN DA GELİŞEBİLİR"

Araştırmanın zeki insanlarda görülen beynin ağ özelliklerinin doğuştan mı geldiği yoksa bilişsel etkinlikler aracılığıyla mı geliştiği sorusuna kesin bir yanıt vermediğinin altını çizen Basten, "Bazı bireyler biyolojik yaratılışları gereği akla dayalı davranışa ve daha zorlu bilişsel uğraşlara meyilli olabilirler. Benzer şeklide zorlu bilişsel görevlerle sürekli meşgul olmak da beyinin ağ gelişimine olumlu katkı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

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