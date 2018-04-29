Zeki Müren'i anma konseri

Şef Ahmet Sabancı yönetimindeki koro, Zeki Müren'in yanı sıra farklı sanatçıların eserlerini seslendirdi. Değişik mesleklere mensup ve emeklilerden oluşan koronun üyeleri, performanslarıyla beğeni topladı.

Zeki Müren Sanat Derneği Korosu Şefi Ahmet Sabancı, yaptığı konuşmada, dernek olarak her yıl Zeki Müren'i biri doğum gününde, diğeri bahar aylarında olmak üzere iki konserle andıklarını söyledi.

"UNUTURMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ahmet Sabancı, "Onun eserlerini, şarkılarını unutturmamaya çalışıyoruz. En önemlisi, onun yardımseverliğini devam ettirmeye çalışıyoruz." diyen Sabancı, her konseri bir okul ya da hayır kurumu yararına gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yaklaşık 2,5 saat süren konseri, aralarında sinema sanatçısı İzzet Günay'ın da bulunduğu yaklaşık 600 sanatsever izledi.