Zeki Tosun kutlama mesajı yayınladı

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Ak Parti'nin kuruluşunun 17. yılı dolayısıyla yayınladığı kutlama ve anma mesajı paylaştı.

"2001 AĞUSTOS TARİHİ DÖNÜM NOKTASIDIR"

Mesajında 14 Ağustos 2001 tarihinin, Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, “Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milleti için var olmaya devam edecektir” dedi.

"TÜRK TARİHİNDE KUTLU BİR YÜRÜYÜŞE BAŞLANDI"

Türkiye'nin Ak Parti ile yeni bir döneme başladığını belirten Zeki Tosun, “Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti, Türk siyaset sahnesinde vatandaşlarımızın desteği ile yer almış ve 14 Ağustos 2001, Türk demokrasi tarihine kutlu bir yürüyüşün başladığı tarih olarak silinmeyecek şekilde yazılmıştır” dedi.

"BİRÇOK ENGEL ATLATILDI"

Ak Parti ile Türkiye'nin karanlıktan çıktığını söyleyen Tosun, “AK Parti, ülke yönetimine geçtiği günden bugüne birçok önemli projeye imza atmış ve ülkemizin kalkınmasında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ülke tarihimizde daha önce olduğu gibi birçok engel önüne getirilmiş, AK Parti hükümeti yok edilmek istense de vatandaşımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve dik duruşu ile gerek iç gerekse dış güçler eylemlerinde muvaffak olamamıştır. Bu konuda en büyük engel, 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimi ile ülkemizin karşısına getirilmiş ve tüm kötü niyetli güçler birleşerek ülkemizi karanlığa çekmeye çalışsa da başaramamış ve başaramayacaklarını anlamışlardır." ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZ İLE KALKINMAYA DEVAM EDİLECEK"

Yeni bir Türkiye yoluna girildiğini vurgulayan Tosun, "AK Parti’yi var eden ve yaşatan ruh, İstanbul’un fethinden Çanakkale Zaferi’ne, İstiklal Harbi’nden 15 Temmuz’a kadar bu milletin gurur vesilesi tüm dönemlerinin genini oluşturan ruhtur. Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle ve milleti için var olmaya devam edecektir. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27 Dönem Milletvekilliği genel seçimleri ile birlikte yeni bir Türkiye yolunda, 2023 hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmış olan ülkemizde, Yeni Sistem ve Bu Sistemin İl Başkanı Olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hızlı kalkınma ve hızlı büyüme ile geleceğin Büyük ve Güçlü Türkiye’sini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerleyerek, vatandaşlarımıza hizmeti her şeyin üstünde gören AK Parti anlayışının yer aldığı daha nice AK yıllara, AK icraatlar ile ulaşmak dileğiyle partimizin 17. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” şeklinde konuştu.