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Zeki Üçok: FETÖ'cü General 50 şehide sebep oldu

Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, hendek operasyonları döneminde FETÖ'cülerin çok şehit verilmesine sebep olduğunu ve Afrin'de sağlanan başarının FETÖ'cülerin temizlenmesinden dolayı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 21:47..
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Zeki Üçok: FETÖ'cü General 50 şehide sebep oldu

Eski Hava Kuvvetleri Savcısı Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, İbrahim Haskoloğlu'nun sorularını yanıtladı ve FETÖ'yle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"FETÖ'CÜ KIRAN YÜZÜNDEN 50 ASKER ŞEHİT OLDU"

Üçok, 2016 yılında yapılan hendek operasyonlarıyla ilgili şunları söyledi: "Hatırlayın çok acı şeyler oldu. Yüzlerce askerimiz şehit oldu. Şu anda FETÖ'den tutuklu olan Tuğgeneral Salih Kıran o dönem Nusaybin'de Tugay Komutanı. TSK, gittiği şehrin etrafını çeviriyor, sonra içeriye girip bombaları temizliyordu. Nusaybin, sınır şehri. O Tuğgeneral, sınırı da çevirmesi gerekirken çevirmedi ve çemberin bir parçası açık kaldı. Teröristler oradan gelip eylem yaptı, sonra döndü. Böyle böyle 50 askerimiz şehit oldu.

Üçok: FETÖ'cü General Nusaybin'de 50 şehide sebep oldu VİDEO


"LEVENT ERGÜN, BİR HAFTADA TEMİZLEDİ"

Bunu Mardin Valisi fark etti ve "böyle olmaz" dedi. Bizim Balyoz'dan 2,5 yıl tutuklu kalan Tunceli Komando Tugay Komutanı Levent Ergün diye bir arkadaşımız var. Onu çağırıyor. Levent General bir hafta içerisinde orayı temizliyor.

"FETÖ'CÜLER TEMİZLENDİĞİ İÇİN AFRİN'DE BAŞARILI OLUYORUZ"

Hem PKK hem FETÖ aynı yerden kontrol edildikleri için birbirlerine zarar vermeden hareket ediyorlar. Bunlar temizlendiği için Güneydoğu'da Afrin'de ne kadar başarılı olduğumuzla ilgili haberler alıyoruz."

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