Zelal Topçul'u kaçıran şüpheli: Pişmanım

20 yaşındaki Zelal Topçul'u bindiği minibüsten kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, genç kızın akrabası olan Derviş T. ve Nurullah T. ile Jiyan E, Şehmuz Y. ve Salih Y. adliyeye sevk edildi.

"PİŞMANIM, YAPMAMAM GEREKİYORDU"

Zanlılardan Derviş T, emniyetten çıkarıldığı esnada gazetecilerin "Pişman mısın" şeklindeki sorusu üzerine "Pişmanım, yapmamam gerekiyordu." dedi.

2 KİŞİ SERBEST

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Mersin'de bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Zelal Topçul, 4 Aralık'ta polis tarafından bulunmuştu.

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