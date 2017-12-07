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Zelal Topçul'u kaçıran şüpheli: Pişmanım

Mersin'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul'u bindiği minibüsten kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA | 07.12.2017 - 11:03..
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20 yaşındaki Zelal Topçul'u bindiği minibüsten kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, genç kızın akrabası olan Derviş T. ve Nurullah T. ile Jiyan E, Şehmuz Y. ve Salih Y. adliyeye sevk edildi.

"PİŞMANIM, YAPMAMAM GEREKİYORDU"

Zanlılardan Derviş T, emniyetten çıkarıldığı esnada gazetecilerin "Pişman mısın" şeklindeki sorusu üzerine "Pişmanım, yapmamam gerekiyordu." dedi.

Zelal Topçul'u kaçıran şüpheli: Pişmanım

2 KİŞİ SERBEST

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Mersin'de bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Zelal Topçul, 4 Aralık'ta polis tarafından bulunmuştu.

Üniversiteli kızı minibüsten zorla indirip kaçırdılar VİDEO

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