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Zerzevan Kalesi uluslararası belgesellerde

Diyarbakır'da bulunan Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nin Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi tarafından belgeseli çekildi.

AA | 12.05.2018 - 16:03..
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Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nce hazırlanan, kültür miras alanları, yapılar ve somut olmayan değerlerin bulundukları çevrenin sürdürülebilir kalkınmasına sağladıkları katkının geniş çevrelere ulaştırılması amacıyla hazırlanacak belgesel serisi için seçilen tarihi mekanlardan biri de Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 4 yıldır kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutan Zerzevan Kalesi oldu.

Zerzevan Kalesi uluslararası belgesellerde

KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde 2014 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Zerzevan Kalesi uluslararası belgesellerde

TARİHE IŞIK TUTAN KALE

60 dönümlük alan üzerinde 12-15 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yeraltı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan kale, üstü kadar altı ile de tarihe ışık tutuyor.

Zerzevan Kalesi uluslararası belgesellerde

BELGESEL İÇİN SEÇİLDİ

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nce hazırlanan ICORP On The Road Projesi kapsamında kültür miras alanları, yapılar ve somut olmayan değerlerin bulundukları çevrenin sürdürülebilir kalkınmasına sağladıkları katkının geniş çevrelere ulaştırılması amacıyla hazırlanacak belgesel serisi için seçilen tarihi mekanlardan biri de Zerzevan Kalesi oldu.

Zerzevan Kalesi uluslararası belgesellerde

ZEZERVAN KALESİ

Askeri yerleşim antik yol güzergahında, 124 metre yükseklikteki kayalık bir tepede bulunan Zerzevan Kalesi, Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alıyor.

Yerleşim konumu itibariyle bütün vadiye hakim, antik ticaret yolu üzerinde, geniş bir alanı kontrol altında tutan, stratejik bir Roma sınır garnizonu olan kale aynı zamanda Roma-Sasani arasındaki büyük mücadelelere de sahne oldu.

Zerzevan Kalesi uluslararası belgesellerde

YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Roma'daki ismi samachi olan yerleşimin ilk inşa edildiği dönem hakkında devam eden kazılar ile kesin bilgilere ulaşılacak. Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (M.S. 491-518) ve Justinianos I (M.S. 527-565) dönemlerinde onarılarak, bazıları ise yeniden inşa edilerek mevcut haline getirildi.

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