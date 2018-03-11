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Zeybekci: Okulda boş ders geçmemeli

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eğitimde fırsat eşitliliğine vurgu yaparak okulda boş ders geçmemesi gerektiğine dikkat çekti.

İHA | 11.03.2018 - 00:27..
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Denizli’de hayırseverler için düzenlenen teşekkür yemeğine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eğitimde fırsat eşitliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle uzak okullarda branş öğretmeninin olmamasının sistemin yanlışlığından olduğunu belirterek, çocuğun eğitim hakkının önce geldiğine dikkat çekerek bu konuda toplumsal baskının olması gerektiğini söyledi.

"DERSLER BOŞ GEÇMEMELİ"

Bakan Zeybekci, "Eğitimde fırsat eşitliliği her şeyden önemli. Anayasada, birinci sıraya konan bu ülkenin, bu milletin geleceği, çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliği hakkıdır. Denizli dahil olmak üzere Türkiye’nin tamamında, uzaktaki mahallelerimiz ve ilçelerimizde, eğer bir okulumuzda, bir branşın öğretmeni yoksa, bu sistem yanlıştır. Bu sistemi düzeltmek içinde toplumda bir toplumsal baskı, kamuoyu baskısıdır. Öğretmenlerimizin bir araya gelerek, aile birliği, benim oradaki çocuğumun, eğitimdeki fırsat eşitliği, öğretmen hakkından, önde değildir. Türkiye olarak bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor. Öncelik şu olmamalı, oradaki çocuğumun eğitimdeki fırsat eşitliği hakkına helal getirecek bir diğer adım asla ve asla olmamalıdır. Gerek Valimize, gerekse Milli Eğitim Müdürümüze bu konudaki hassasiyetlerinizi en üst seviyede tutmanızı özellikle rica ediyorum.” dedi.

Zeybekci: Okulda boş ders geçmemeli

"DUVARLARA YAZMAKLA OLMUYOR"

Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gidip geleceğiz veya onun gereğini yapacağız. Orda çocuğumuzu, okulumuzu, dersimizi boş bırakıp da, oradaki bir öğretmen kardeşimizi, falanca yerde ev, hiç kusura bakmayın. Benim için öncelikli olan, oradaki çocuğumun hakkıdır. Diğer hak umurumda bile değildir. İkisinden birini tercih edeceksem, çocuğumun hakkını tercih edeceğim. Böylelikle ileriye gideceğiz. Duvarlara yazmakla olmuyor. ’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ yapmakla oluyor. Gerekeni de yapacağız. En hakiki mürşit en birincisi bu. İlk bunu söylüyor ’Oku’, öğren. Bunu sağlayacak, bu emri sağlayacak faaliyetleri hep beraber yapacağız. Muhteşem işler yaptınız Allah sizden razı olsun, küçük büyük demeden, bu anlamda destek veren yardım eden, bağışta bulunan hepinizin ellerinden öpüyorum."

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