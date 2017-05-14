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Zeybekci, Booking.com ile görüştü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye'deki faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulan "booking.com" yetkilileriyle görüştü.

14.05.2017 - 11:23
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Zeybekci, Türkiye'deki faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulan booking.com yetkilileriyle görüşmesine ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Söz konusu internet sitesinin yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin sorulması üzerine Zeybekci, "Görüşme oldu. Şimdi arkadaşlarımız görüşüyor." diye konuştu.

Zeybekci, "Çözüme ulaşılacak mı?" sorusuna karşılık da "Biz çözüm makamıyız. Bunları bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Booking veyahut da benzeri, bu şekilde yurt dışından internet ortamında Türkiye'de pazarlama yaparak gelir elde eden ve Türkiye'ye bundan değer bırakmayanlara yönelik davamızda haklıyız. Bunların istemiş oldukları veya beklentilerini karşılayacak o cazibeyi ortaya çıkararak bir noktaya geleceğiz." yanıtını verdi.

Zeybekci, booking.com'un Türkiye'de faaliyette bulunmak için ortaya koyduğu taleplere ilişkin bir soru üzerine de görüşmelerin hala sürdüğünü söyledi.

ÖNCE PARA CEZASI, SONRA FAALİYET DURDURMA

Rekabet Kurulu bu yılın ocak ayında "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddesinin hükümleri uyarınca 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren Booking.com BV'ne 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi de mart ayında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği avukatlarının, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla booking.com aleyhine açtığı davada, şirketin internet adresi ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti.

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