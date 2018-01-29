taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
121.069
USD
3,7697
EURO
4,6758
ALTIN
163,28
PETR
70,3000

Zeytin Dalı Harekatı döviz kurlarını etkilemedi

Terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e yönelik başlatılan operasyondan sonra, 'dolar yükselir' beklentisi olanlar zarara uğradı.

AA | 29.01.2018 - 10:59..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Zeytin Dalı Harekatı döviz kurlarını etkilemedi

Türkiye sınırında Amerika'nın desteğiyle bir terör hattı oluşturmak isteyen YPG, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkıştı.

Türk askeri ve ÖSO birliklerinin düzenlediği operasyonlarla, YPG'li teröristlere üst üste darbeler vuruldu.

OPERASYON BAŞLADI DOLAR DÜŞTÜ

Harekatın başlamasıyla döviz kurlarında artış olacağını ümit edenler yanıldı.

Operasyon başlamadan bir gün önce 3,80 bandında olan dolar kuru, 26 Ocak itibarıyla 3,75 seviyelerine indi.

EURODA SON DURUM

Euro ise operasyondan sonra biraz yükselse de devam eden günlerde dengelendi. Euro şu an 4,67 bandında seyrediyor.

Zeytin Dalı Harekatı döviz kurlarını etkilemedi

4 LİRA OLACAK DİYENLER ZARARDA

Bugün 3,76'yı gören dolar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla "Dolar artacak, ekonomi bozuluyor" çığırtkanlığını yapanların sözlerini de boşa çıkardı.

Ayrıca bu söylemlere inanarak parasını dolara yatıranlar da büyük bir zarara uğradı.

Zeytin Dalı Harekatı doları nasıl etkiledi VİDEO

BAŞBAKAN SÖYLEMİŞTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun ekonomiyi etkilemeyeceğini söylemişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

372
Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

35
Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

67
Vagner Love İstanbul'da

Vagner Love İstanbul'da

52
İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

85
Mehmetçik Burseya Dağı'nda güvenliği sağladı

Mehmetçik Burseya Dağı'nda güvenliği sağladı

73
Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

Gazze'de iki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM