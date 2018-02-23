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Zeynep Alkan: Babam için masrafsız bir öğrenciyim

Hamdi Alkan'ın büyük kızı Zeynep Alkan, nasıl bir evlat olduğunu anlattı.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 07:59..
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Zeynep Alkan: Babam için masrafsız bir öğrenciyim

Instagram hesabından paylaştığı videolarla gündeme gelen Zeynep Alkan, önceki gün bir kafede görüntülendi. Roma'da okuğunu söyleyen Zeynep Alkan, Türkiye'ye tatil için geldiğini söyledi.

"BABAMA MASRAF ÇIKARMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Alkan, "Roma’da bir öğrenci evinde kalıyorum. Dairenin 5 odası var, diğer dördünde de başka arkadaşlar kalıyor. Babam için masrafsız bir öğrenciyim. Roma çok pahalı bir şehir, ona göre mütevazı yaşıyor, babama yük olmamaya çalışıyorum.

"KİMSEYİ TAKMIYORUM"

Sosyal medya paylaşımlarıma devam edeceğim. Kimseyi takmıyorum. Babam ve annemle de konuştum zaten. Paylaşımların tabii bir sınırı olmalı, ama onlar bana tepki göstermiyor, hep arkamdalar. Onları üzecek bir şey yapmam." dedi.

Zeynep Alkan: Babam için masrafsız bir öğrenciyim

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