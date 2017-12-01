taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.854
USD
3,9389
EURO
4,7001
ALTIN
161,57
PETR
63,0400

Zeynep Alkan'ın İsveçli sevgilisi

Hamdi Alkan'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep, sosyal medya hesabından İsveçli sevgilisiyle samimi pozlarını paylaştı.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 10:54..
  1. Haberler
  2. Magazin

DD

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle sık sık gündem olan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep, bu kez sevgilisi ile olan romantik fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.

"BİRİ TÜRK BİRİ İSVEÇLİ"

Zeynep Alkan fotoğrafın altına "En güzel anıları bir Türk ve bir İsveçli yaratır." notunu düştü.

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Alkan, sosyal medyada yapılan "Babanın göğüsleri seninkinden büyük" yorumuna verdiği "Ben zaten bunu yıllardır biliyorum kardeşim" şeklindeki cevapla adından söz ettirmişti.

Zeynep Alkan'ın İsveçli sevgilisi

İlginizi Çekebilir
Yasemin Ergene ve eşinden mutluluk detoksu
6 yıllık birlikteliklerinden iki kız çocuğu olan çift, sürpriz bir karar aldı.
İnci Pars: Hamile değilim ama evleneceğiz
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'le aşk yaşayan İnci Pars, hakkındaki iddialara yanıt verdi.
Muazzez Ersoy'u çıldırtan soru
Muazzez Ersoy, 2001 yılında evlenip 4 ay evli kaldığı İsmet Özhan'ın son haliyle ilgili sorulara tepki gösterdi.
Paris Hilton tacizi unuttu
Hilton otellerinin varisi Paris Hilton ile aktör sevgilisi Chris Zylka, önceki gün bir davette boy gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

124
Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

209
Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

63
Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

101
Neçirvan Barzani Şırnak'ta

Neçirvan Barzani Şırnak'ta

157
Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

59
Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar

Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM