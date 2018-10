Zeynep Cemali Edebiyat Günü enfes katılımlarla gerçekleşti

Günışığı Kitaplığı’nın 2011’den beri düzenlediği konferansa bu yıl ben de katılma fırsatı buldum. Diğer yedisini kaçırmış olmanın hüznü bir yana dursun, bundan sonra her yıl orada olacağımı biliyorum..

Peki neler oldu, neler konuşuldu bu konferansta? Bu yıl da yayıncılık ve edebiyat dünyasının nabzını tuttu diyebiliriz. Önemli konulara yer verilen oturumlarıyla dikkat çeken konferansta, bugünden geleceğe ışık tutan görüşler de paylaşıldı.

EDEBİYATA GÖNÜL VERMİŞ HERKES BİR ARADA

20 Ekim’de düzenlenen konferansa çok sayıda edebiyatçı, yayıncı, editör, çevirmen, tasarımcı, illüstratör, telif ajansı, kitapçı, dağıtımcı ve akademisyenin yanı sıra, basından, resmi ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer de katıldı. Ayrıca Edebiyat günü, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri için yurt çapında düzenlenen Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2018 Ödül Töreni’ne de duygu yüklü bir ev sahipliği yaptı.

(Turgay Fişekçi)

AÇILIŞI TURGAY TÜFEKÇİ YAPTI

Konferansın açılış konuşmasını, edebiyatımızın saygın şiir ödüllerinin sahibi şair, usta yayıncı Turgay Fişekçi yaptı. Zor zamanlarda yayıncılara pek çok anlamda sorumluluk düştüğünden söz eden Fişekçi, “Yaptığımız işin bence iki unsuru var: Biri gönül unsuru, öbürü kültür unsuru. Yayıncılığı bu iki alandan soyutlarsak, pazarda domates satan bir satıcıdan farkımız kalmaz. Yayıncılığın daha yüce yanları var, büyük bir birikim ve mirastır yayıncı olabilmek” dedi.

(Mine Söğüt)

Mine Söğüt’ün de medya ve yazarlığı harmanladığı konuşması vardı. Gazetecilik ve edebiyat alanında hep sert şeylere eğilip, genelde acımasız davrandığına işaret eden gazeteci, yazar Mine Söğüt, “Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara varmamız mümkün değil. Umutlarımızda da aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Bu kabullenişin ikliminde, kendimizi devamlı kurcalamalıyız. Kendimize ait yeni bir dil aramalıyız” dedi.

(Müge Gürsoy Sökmen - Mine Soysal)

GELECEKTE KİTABA NE OLACAK

Metis Yayınları kurucularından, editör, çevirmen Müge Gürsoy Sökmen ile Günışığı Kitaplığı kurucusu, yazar Mine Soysal, yayıncılığımızın gelecek hayalini birlikte kurdular. Sahnede adeta bir tiyatro izlediğimiz havasını bize ulaştıran bu enfes ikili, 20 yıl sonra yayıncılığımıza, kültür ve sanat ortamına ilişkin çeşitli senaryolara yer vererek bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sökmen’in, “Bağımsız kitapçı, ben elma almaya giderken yazarı karşıma çıkarandır” sözleri oldukça dikkat çekiciydi. Soysal da sıkıntılı zamanların, yayıncılık alanının aktörlerinin birbirini suçlamasıyla aşılamayacağını, yapıcı ve sessiz zamanlara duyulan ihtiyacı hatırlattı.

(Soldan sağa: Kenan Kocatürk, Cem Özyiğit, Haluk Hepkon)

SABİT FİYAT, ASIL KALİTE VE HİZMETTE REKABETİ GETİRECEK

Kuşkusuz günün en çok dikkat çeken söyleşilerinden biri “Üretimden Okura Kitap Piyasası Sorunlarımız” konusunda gerçekleşen, sektörün önemli isimlerinin Günışığı Kitaplığı Genel Müdür Yardımcısı Banu Ünal’ın sorularını yanıtladığı andı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, sabit fiyat yasasını, “Sadece fiyattan söz etmiyoruz. Bir kültür endüstrisinin sürdürülebilirliğini sağlayan bir yasadan söz ediyoruz. Bunun ilk şartı da, kitabın, yayıncının belirlediği fiyat dışında satılmamasıdır” sözleriyle tanımladı.

D&R Genel Müdür Yardımcısı Cem Özyiğit, sabit fiyat yasasıyla ilgili olarak, “Fiyatta rekabet olmayınca, kalite ve hizmette daha sıkı bir rekabet olacaktır” hatırlatmasını yaptı.

Kırmızı Kedi, Arasta ve Emek Kitap gibi firmaların sahibi Haluk Hepkon ise, sabit fiyatın, kitapçılardaki kitap çeşidinin memnun edici sayıda olması ve bağımsız kitapçıların hayatta kalabilmesi için öneminden söz etti.

(Soldan sağa: Cem Akaş, Müge İplikçi, Ömer Erdem)

ÖYKÜ DERGİDE, ŞİİR SOKAKTA, ROMAN RAFTA

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cem Akaş; edebiyatımızın her yaşa hitap edebilen sevilen yazarlarından Müge İplikçi ve şair, eleştirmen Ömer Erdem, edebiyat yayıncılığımızın önemli türlerini masaya yatırdılar.

“Öykü Dergide, Şiir Sokakta, Roman Rafta!” başlıklı söyleşinin konuşmacıları, roman türünün sadece Türkiye’de değil, dünyada da ön planda olduğunu anımsatarak, bir edebiyatın sağlık derecesinin öykülerle ölçülebileceği görüşünde birleştiler. Üç konuşmacı da, yayıncının, satmayan romanın ve türün arkasında durabilmesi gerektiğini de ayrıca savundu.

(Fatik Keresteci)

BÜTÇE ÖNEMLİ KONU

Ekonomist Fatih Keresteci, yayıncılığımıza etki eden son ekonomik gelişmeleri özetlerken, “Yayıncılar 2019 bütçelerini neye göre yapacak?” sorusunu da irdeledi. “Her arz kendi talebini doğurur durumu yanlışmış, şu an her talep arzı doğuruyor” diyerek, her iş alanında toplumun taleplerine göre üretmenin değerinden söz etti.

Keresteci, “Kazanmadığımızı harcadığımız, üretmediğimizi tükettiğimiz için ekonomimiz daha kötüye gidebilir. Üretmeye başlamak gerekiyor. Fikir üretmek için de öncelikle eğitim sisteminin düzenlenmesi…” ifadelerini kullandı.

DUYGU YÜKLÜ ÖDÜL TÖRENİ

Bu konferans aynı zamanda her yıl bir de Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın ödül törenine de ev sahipliği yapıyor. Belki orada olmanın getirdi duygusallıktıt bilmiyorum; ama ben bu üç gençle gurur duydum. Bu kadar büyük bir yarışma olmasa da, yıllar önce bir yerlerde onların yerindeydim ve bu heyecanın ne demek olduğunu biliyordum sanırım…

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2018 Ödül Töreni’nde, Proje Başkanı, Günışığı Kitaplığı Editörü Müren Beykan, gençlerin yazdığı 500’den fazla öyküde en çok meslek sahibi olma ve mesleğini seçme kararlılığının konu edildiğini aktardı. “Gençler söz konusu olduğunda, edebiyat yarışmalarına katılma sürecinin kendisi ödül gibi düşünülmeli. Öğrencilerin kendilerini kendileriyle sınadıkları bir ödül” diyen Beykan, yazma sürecinin değerine dikkat çekti.

SÜRPRİZ ÖDÜL

Usta yazar Adnan Binyazar, bu yıl Okul Kütüphanecileri Derneği’nin (OKD) verdiği 2018 Kütüphane ve Okuma Kültürüne Katkı Ödülü’ne layık görüldü. Asıl sürpriz ise, Binyazar’ın ödülünü kimin ellerinden aldığı idi. Çocukluğumuzu anlamlandıran yazarlardan Gülten Dayıoğlu, tüm ihtişamı ile Binyazar’a ödülünü takdim etti.

(Pınar Kür)

KAPANIŞ KONUŞMASI PINAR KÜR'DEN

Çağdaş edebiyatımızın köşe taşlarından biri olan Pınar Kür, konferansın kapanış konuşmasında, yıllar öncesine gidip, ilk kitabının yayımlanma öyküsünü ve yazarlık deneyimini paylaştı. Samimi halleri ve esprili yaklaşımı ile hepimizi mest etti doğrusu. Edebiyata gönlünü ve yıllarını vermiş Kür’ü dinlemek tarifsiz bir heyecandı…

Sevilen yazar konuşmasında “Yayıncılık ve yazarlık, birbirine kesinkes mecbur, birbirini karşılama ve destekleme sorumluluğu olan iki meslektir” ifadesini kullandı.

NOT:

Kaçırdım diye üzülmeyin. Yoğun bir katılımla gerçekleşen bu konferansın tüm içeriğine, Aralık’ta e-dergi Keçi'nin KIŞ 2018 sayısında yayınlanacak. Keçi e-dergi, keciedebiyat.com adresinden ücretsiz okunabiliyor.

Yıllık yayıncılık konferansının dokuzuncusu ise, 2019 sonbaharında gerçekleşecek.

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap