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Zeynep Cemali Öykü Yarışması için son başvuru 22 Mayıs

Geleceğin öykücülerini müjdeleyen, bu yıl temasını "Kararlılık" olarak belirleyen Zeynep Cemali Öykü Yarışması için artık son aya girildi.

Özel Haber | 26.04.2018 - 10:37..
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zeynep cemali öykü yarışması 2018

Çağdaş Çocuk ve Gençlik Edebiyatı'nda 21 yılı deviren Günışığı Kitaplığı, 2011'den bu yana Türkiye'nin genç öykücülerini arıyor. Usta öykücü Zeynep Cemali anısını yaşatmayı amaçlayan bu etkinliği, Milli Eğitim Bakanlığı ülke çapında duyuruyor.

6, 7 ve 8. sınıfların katıldığı Zeynep Cemali Öykü Yarışması için ise, kararlılık temasına kılavuzluk edecek cümle, Zeynep Cemali'nin "Öykü Öykü Gezen Kedi" kitabından belirlendi: "Keçi inadı tutan çocuğa laf geçiremeyeceğini anlayınca sustu".

SEÇİCİ KURULDA KİMLER VAR

Türkiye'nin genç öykü belleğinde iz bırakan bu yarışmanın seçici kurulunda her yıl değerli yazar ve akademisyenler bulunuyor. Bu yıl ise, Çiğdem Sezer, Fadime Uslu, Semih Gümüş, Turgay Fişekçi ve Dr. Müren Beykan yer alıyor.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması için son başvuru 22 Mayıs

ÖDÜL TÖRENİ SONBAHARDA

Her yıl Zeynep Cemali’nin roman ve öykü kitaplarından seçilen bir cümlenin kılavuzluk ettiği farklı bir temayı işleyen yarışmaya katılan binlerce genç, bugüne dek öykülerini, 2011’de “kardeşlik”, 2012’de “hoşgörü”, 2013’te “arkadaşlık”, 2014’te “umut”, 2015’te “cesaret”, 2016’da “adalet” ve 2017’de “dayanışma” üzerine yazdılar.

Bu yıl ise ödüle layık görülen öykücüler, 2018 sonbaharında düzenlenecek bir törenle, ödüllerine usta edebiyatçıların elinden kavuşacaklar. Ayrıca her yıl olduğu gibi, dereceye giren ve seçici kurulun dikkatini çeken öyküler, "Okumalık Öyküler" adıyla kitap olarak yayımlanacak.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması için son başvuru 22 Mayıs

KATILIMCILARIN DİKKATİNE

Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na yalnızca

- 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilir. 5. sınıflar yarışmaya katılamaz.

- Öyküler, yılın temasına uygun kaleme alınmalıdır.

- Tema cümlesi, temayı yönlendirmek için kılavuzdur, öyküde yer alması şart değildir.

- Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan özgün metinler oluşturması, değerlendirmede aranan önemli ölçütlerdendir.

- Yarışmaya katılım kurumsal değil, bireyseldir. Dolayısıyla, okul yönetimleri ve öğretmenler tarafından herhangi bir eleme yapılmadan, yazılan tüm öykülerin gönderilmesi beklenmektedir.

- Türkçe’nin yanı sıra farklı branş öğretmenlerinin de öykü yazmaya hevesli öğrencilerini yarışmaya katılım için desteklemeleri çok değerlidir.

NOT: Kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Damla Karakuş

[email protected]

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