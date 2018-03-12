Zeynep Demirel 10 dakikada 10 bin TL harcadı

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

2009 Belçika güzeli Zeynep Demirel, erkek tişörtü ve mont aldı. Telaşlı hali dikkat çeken Zeynep Demirel 10 dakika içinde 10 bin TL'lik kıyafet aldı. "Eşiniz için mi alışveriş yaptınız?" sorusunu "Hayır, arkadaşımızın doğum günü için hediye aldım." diye yanıtladı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ikinci kızları Yeda'yı 31 Ağustos 2017'de dünyaya getirmişti.

DOĞUM HEDİYELERİ

Eşine sık sık pahalı hediyeler alan Volkan Demirel, Zeynep Demirel'a doğum hediyesi olarak 160 bin TL’lik Rolex marka saat hediye etmişti. Volkan Demirel, Zeynep Demirel'in ikinci kez anne olacağını öğrendiğinde doğum hediyesi olarak eşine 250 bin euroya Mercedes G 350 cip almıştı.