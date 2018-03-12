taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.635
USD
3,8120
EURO
4,7011
ALTIN
161,86
PETR
65,1100

Zeynep Demirel 10 dakikada 10 bin TL harcadı

Volkan Demirel'in eşi, 2009 Belçika Güzeli Zeynep Demirel, 10 dakika içinde 10 bin TL'lik kıyafet aldı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 11:43..
  1. Haberler
  2. Magazin

88

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

2009 Belçika güzeli Zeynep Demirel, erkek tişörtü ve mont aldı. Telaşlı hali dikkat çeken Zeynep Demirel 10 dakika içinde 10 bin TL'lik kıyafet aldı. "Eşiniz için mi alışveriş yaptınız?" sorusunu "Hayır, arkadaşımızın doğum günü için hediye aldım." diye yanıtladı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ikinci kızları Yeda'yı 31 Ağustos 2017'de dünyaya getirmişti.

DOĞUM HEDİYELERİ

Eşine sık sık pahalı hediyeler alan Volkan Demirel, Zeynep Demirel'a doğum hediyesi olarak 160 bin TL’lik Rolex marka saat hediye etmişti. Volkan Demirel, Zeynep Demirel'in ikinci kez anne olacağını öğrendiğinde doğum hediyesi olarak eşine 250 bin euroya Mercedes G 350 cip almıştı.

Zeynep Demirel 10 dakikada 10 bin TL harcadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ebru Polat'a otel odasında evlilik teklifi
Şarkıcı Ebru Polat’a adını sır gibi sakladığı sevgilisi tarafından lüks bir otelde hazırlanan kadınlar günü sürprizi şaşırttı.
Nicole Kidman kulakları konuşuluyor
Set çıkışı görüntülenen oyuncunun kulak memeleri olay yarattı.
Serenay Sarıkaya’yı ağlatan iltifat
‘Fi’ dizisinin yönetmeni Mert Baykal, Serenay Sarıkaya'ı övdü.
Mina Başaran'ın öldüğünü Aslıhan Doğan'dan sakladılar
Aslıhan Doğan dün akşam, 2,5 yıldır aşk yaşadığı Arda Turan ile evlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

74
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

70
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

103
PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

89
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

118
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

115
Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM