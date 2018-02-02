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Zeynep Demirel: Volkan ikinci çocuğu erkek istiyordu

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, iki kızıyla poz verdi.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 09:53..
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Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel’in eşi 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel ‘Mother&Baby’ dergisi için kızları Yade (3.5) ve Yeda (5 aylık) ile objektif karşısına geçti.

Demirel'in açıklamalarından ara başlıklar...

"KEDİNİN DOĞUMUNU GÖRDÜM"

İkinci hamileliğimin son günlerinde enteresan bir olay yaşadım. Kafede otururken bir kedinin doğum yaptığını gördüm. Öyle etkilendim ki, ‘Bu doğanın kanunu. Ben de normal doğum yapacağım’ dedim.

Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel

"ŞİMDİ ÇOK RAHATIZ"

İlk çocukta vurgun yedik. İkimiz de tamamen çocuk odaklıydık. Bir baktık ki, sadece anne-baba rolündeyiz. Şimdi daha rahatız. Çocukları anneme emanet edip dışarı çıkıyoruz. Gözümüz arkada kalmıyor.

"VOLKAN HARİKA BİR BABA"

Eşim Volkan’ın babalığı 10 üzerinden 10. Otoriter, kuralcı ve sinirli olan benim. Dışarıdan öyle görünmüyor, ama Volkan çok sakin ve uyumlu.

Zeynep Demirel: Volkan ikinci çocuğu erkek istiyordu

İlk hamileliğimde 22, ikincisinde 21 kilo aldım. Bu yüzden doğum sonrası depresyona girdim. Hala 5 kilo fazlam var.

"3. ÇOCUK İÇİN ASLA DEMİYORUZ"

Üçüncü çocuk için ‘asla’ demiyoruz. Ama ufukta öyle bir fikrimiz yok. Volkan ikinci bebeği erkek istedi. Ama şimdi iki kız babası olmaktan dolayı çok mutlu.

Zeynep Demirel: Volkan ikinci çocuğu erkek istiyordu

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