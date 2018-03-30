Zeynep Kılıçdaroğlu'nun dairesi satışa çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun lüks rezidanstaki dairesinin yeni sahibi Güneş Gazetesi oldu.

GERÇEK DEĞERİ 250 BİN DOLAR

CHP Lideri'nin 1+1 dediği daire, 100 bin dolara satıldı. Satışın ardından lüks dairenin 3+1 ve 148 metrekare olduğu ortaya çıktı.

Genel Yayın Yönetmenliğini Turgay Güler'in yaptığı gazete, satın alınan lüks rezidans dairesini gerçek bedeli üzerinden satışa çıkardı.

GELİR ŞEHİT AİLELERİNE...

Gerçek değeri yaklaşık 250 bin dolar olan lüks daireden elde edilen gelir, Güneş Gazetesi tarafından şehit ailelerine bağışlanacak.

Daireye birden fazla alıcı çıkması durumunda, satış bedeli açık artırma usulüyle belirlenecek.

İŞTE GÜNEŞ GAZETESİ'NİN MANŞETİ