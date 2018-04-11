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Zeynep Nazlı Kayı Fethi Kamışlı'nın eski aşkı çıktı

Sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı'nın, Hacı Sabancı'dan önce kuzeni Fethi Kamışlı ile birlikte olduğu konuşuluyor

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 14:49..
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Zeynep Nazlı Kayı Fethi Kamışlı'nın eski aşkı çıktı

Hacı Sabancı'nın Eylül 2017'de gönlünü kaptırdığı sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı'nın Sabancı Ailesi'yle münasebeti daha önceye dayanıyor.

Uçankuş'un iddiasına göre, Hacı Sabancı ile 7 aydır birlikte olan Zeynep Nazlı Kayı, iddiaya göre öncesinde Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile birlikteydi.

KUZENLERİN ARASI BOZULDU

Emine Sabancı'nın oğlu Fethi Kamışlı ile büyük aşk yaşadığı öğrenilen Zeynep Nazlı Kayı'nın genç iş adamıyla evlenmesi beklenirken ilişki son buldu. Aylar sonra Hacı Sabancı'nın sosyetik güzelle aşk yaşamaya başlaması Sabancı Ailesi'nin büyüklerini kızdırdı. Eleştirilere kulak tıkayıp Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte olan Hacı Sabancı, ilişkisini sosyal medyada duyurunca iddiaya göre kuzeni Fethi Kamışlı ile arası bozuldu.

Birlikte büyüyen ve bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen kuzenlerin sosyetik güzel yüzünden görüşmeme kararı aldığı öne sürüldü.

Zeynep Nazlı Kayı Fethi Kamışlı'nın eski aşkı çıktı

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