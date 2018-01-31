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Zeynep Yenen'den yeni öyküler

Yazarın yeni öykü kitabı 'Çocuk Vitrinin Önünde Duruyordu' Harf Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 10:04..
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Zeynep Yenen’in, çıkış noktaları aynı paragraf olan bağımsız öykülerinden oluşmuş, “adam”, “kadın’’ ve son olarak “çocuk’’ özneleri ile üçleme halini alan öykü kitaplarının sonuncusu Çocuk Vitrinin Önünde Duruyordu.

Birbirinden şık kıyafetlerden birini beğenmiş olacak ki cama iyice yaklaştı. Evet, şu kırmızı siyahlı olan tam istediği gibiydi. Elini cebine attı.’’Paragrafı ile başlıyor. Daha sonra her biri farklı renkte kırk öykü çıkıyor ortaya. Bazen mizahi, bazen absürt öyküler koyuyor önümüze kitap. Derken bizi derinden vuran bir melankoliye bürünüyor.

Zeynep Yenen'den yeni öyküler

Fantastik öykülerle devam eden okumamız bazen de en sert gerçekliğin içinde bırakıveriyor bizi. Bu kitapta yazar bizi, aynı paragrafla başlayan öykülerin bambaşkalıkları ile bir kez daha şaşırtıyor.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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