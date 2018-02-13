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Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Manisa'da otopark işleten esnaf, Zeytin Dalı Harekatı sona erinceye kadar iş yerinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfına aktaracak.

AA | 13.02.2018 - 00:48..
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Soma ilçesi 13 Eylül Parkı yanındaki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait açık otoparkı işleten Fatih Hotamış, iş yerinin bulunduğu alana, "Bu iş yeri gelirlerinin tamamı Zeytin Dalı Harekatı bitene kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik Vakfına bağışlanmaktadır." yazılı pankart astı.

Hotamış, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyon bitene kadar tüm geliri TSK'ya bağışlayacağını söyledi.

Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

"GELİR DOĞRUDAN MEHMETÇİK VAKFI'NA"

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e Allah'tan güç kuvvet dileyen Hotamış, "Otoparkımız plaka tanıma sistemli olduğu için ücret doğrudan bizim banka hesabımıza yatıyor. Bankayla görüşerek paranın bizim hesabımıza yatmadan direk Türk Silahlı Kuvvetlerinin hesabına yatmasını istedik. Bankada bizim talebimizi yerine getirdiler. Şu anda hesabımıza yatan para otomatik olarak TSK'ye ait Mehmetçik Vakfı hesabına aktarılıyor." diye konuştu.

Devletin ve ordunun yanında olduklarını göstermeye çalıştığını dile getiren Hotamış, otoparkın aylık gelirinin de 6 bin 800 lirayı bulduğunu sözlerine ekledi.

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