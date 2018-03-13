Zeytin Dalı'nda harekat alanının yarısı kontrol altında

Hükümet Sözcüsü Bozdağ dün akşam Cumhurbaşkanlığı'nda Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada operasyonun gidişatına ilişkin olarak, "Afrin'in yakın çevresindeki bütün kritik yerler kontrol altına alındı. İnşallah yakında Afrin kent merkezi de teröristlerden temizlenecektir." dedi ve ekledi:

"Şimdiye kadar bölgede 1,102 kilometrekare kontrol altındadır. Toplamı 1,920 kilometrekare olan harekat alanının yarısını kontrol altına almış bulunuyoruz. Operasyonlarda 3,381 terörist etkisiz hale getirildi. 175'i köy, 32 kritik nokta ele geçirildi."

"ABD İLE MÜZAKERELERDE BELLİ NOKTAYA GELİNDİ"

ABD ile Suriye konusunda yürütülen müzakereler ilişkin de Bozdağ, "ABD ile müzakereler sonunda belli bir noktaya gelindi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ABD'de meslektaşı ile bir araya gelecek ve ortaya somut bir şeyin çıkıp çıkmayacağını göreceğiz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçtiğimiz ayki Türkiye ziyareti sonrasında, ABD ve Türkiye'nin Suriye politikalarına ilişkin üç ortak çalışma grubu kurulmasi kararı verilmiş, özellikle TSK'nın yapacağı açıklanan Suriye Menbiç operasyonuna ilişkin iki taraf arasında değerlendirme yapılacağı duyurulmuştu.

Türkiye ile ABD yetkilileri arasındaki ilk toplantı geçen hafta Washingtonda gerçekleşmişti.

Bozdağ konuya ilişkin dünkü sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye bundan böyle ABD'nin sözlerinden çok Suriye konusundaki icraatlarına bakacak. Biz arazideki adımlara bakarak kararlarımızı oluşturacağız. Türkiye'nin tutumu net. Menbiç'te PYD, YPG'yi, DEAŞ'ı, hiçbir teröristi Türkiye istememektedir. Muhataplarımıza bunu ilettik. Burada bir anlayış birliği sağlanamasa Türkiye buradaki teröristleri de Afrin'deki gibi temizlemekte kararlı."

TÜRKİYE-IRAK GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile Irak arasında PKK ile mücadeleye ilişkin görüşmelerin olumlu geçtiğini de belirten Bozdağ, "Irak hükümeti ile terörle mücadele konusunda anlayış birliğine varılmıştır. Ancak PKK'ya karşı bir harekat olursa ne zaman olur? Kimse takvim vermemizi beklemesin. Davulla zurnayla olmaz. Mehmetçiklerimizi görünce geldiğimizi anlayacaklar." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Irak'ta da PKK'ya karşı sınır ötesi operasyon olacak. Irak yönetimi ile birlikte yapacağız. Operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir." demişti.

İRAN VE RUSYA İLE ZİRVE 4 NİSAN'DA

Türkiye İran ve Rusya arasında Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin üçlü zirvenin 4 Nisan tarihinde yapılacağını vurgulayan Bozdağ, "3 Nisan tarihinde önce Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'in de olduğu Türkiye Rusya Stratejik Konsey toplantısı var. 4 Nisan tarihinde ise Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanısıra, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın katılacağı zirve toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek." dedi.

ALMANYA'YA NOTA

Almanya'da son zamanlarda Türklere ait işyerlerine ve Türklerin sıklıkla gittiği ibadet yerlerine yapılan saldırılarla ilgili bir gazetecinin sorusu üzerine Bozdağ dün Dışişleri Bakanlığının Alman büyükelçisini çağırdığını belirterek şunları söyledi:

"Türklerin bulunduğu yerlere Almanya'da artan saldırılar konusunda kendisine gerekli uyarılar yapıldı. Elden de Almanya'nın Ankara büyükelçisine nota verilmiştir. Alman hükümeti ve yargısını bu saldırılar konusunda derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."