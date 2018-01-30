Zeytin Dalı Harekatı BM'yi kaygılandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm uyarılarına rağmen Afrin'den çekilmeyen terör örgütü YPG, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekat'ı ile köşeye sıkıştı.

SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜYOR YALANI

TSK'nın havadan ve karadan düzenlediği operasyonlarla büyük bir darbe alan örgüt, ortaya attığı yalanlarla uluslararası kamuoyundan destek bulmayı hedefliyor. Ancak teröristlerin tüm yalanları anında çürütülüyor.

Örgütün propagandasına inanan Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, Türkiye'ye karşı küstah bir açıklamada bulundu.

"BM KAYGILIDIR"

Afrin'de sivillerin öldürüldüğünü ifade eden Ferhan Hak, “BM, Afrin bölgesinin ateş altında olduğuna dair çıkan haberlerden kaygılıdır. Bu, sivillerin evsiz kalmasına ve can kayıplarına neden oluyor ve altyapılar da etkileniyor." ifadelerini kullandı.

PKK'nın sosyal medya yalanları bir bir deşifre oluyor haberi