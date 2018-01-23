Zeytin Dalı Harekatı durmadı, Ceyda Karan üzüldü

Zeytin Dalı Harekatı 4'üncü gününe girdi. Tüm dünyanın dikkatle izlediği operasyon, bazı ülkeleri rahatsız etti. Bunlardan biri de Fransa'ydı.

FRANSA'NIN ÇAĞRISIYLA BMGK TOPLANDI

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, BM Güvenlik Konseyi’ni TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması için acil toplantıya çağırmıştı.

Gelişmelerin kaygı verici olduğunu dile getiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Yarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanacak." demişti.

"ENDİŞELİYİZ" DEDİLER

BMGK'nın ardından Afrin’deki gelişmeleri de görüştüklerini belirten Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, “Suriye’nin kuzeyinde askeri gerginliğin tırmanmasından endişe duyduklarını” belirtti.

CEYDA KARAN TATMİN OLMADI

Cumhuriyet yazarı Ceyda Karan BMGK'dan tatmin edici bir "Türkiye'yi kınama, eleştirme" sonucu çıkmayınca durumdan memnun kalmadı.

Karan Twitter hesabından "Özetle Fransızların BM toplantısı fos çıktı." dedi.