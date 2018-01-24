Zeytin Dalı Harekatı HDP'yi rahatsız ediyor

Lüks merakı ile tanıdığımız BAE, yeni bir para harcaması ile gündemde. BAE, Dubai'nin tam göbeğine altından boş bir çerçeve dikti. Çerçevenin maliyetinin 250 milyon lira olduğu belirtildi.

Aralarında sorun olduğu iddia edilen Negredo ve Quaresma, sosyal medyada dostluk pozu verdikleri fotoğrafı paylaştı.

Avcılar’da bir kadın, şiddet gördüğü kocasını 13 yaşındaki kızı ile birlikte öldürdü. Cesedi iki gün saklayan ve üzerine beton döken kadın ve kızı, polis tarafından gözaltına alındı.

Kendisini döven kocasını kızı ile birlikte öldürdü

1 Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Alman tanklarının da kullanılması ülkede büyük rahatsızlığa neden oldu.

2 Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şirin Payzın'ın Afrin'de nüfus değiştirme planı var mı? sorusuna, "Bunu biz değil PYD yapıyor" cevabını verdi.

3 Zeytin Dalı Harekatı karşıtlarından mektup TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı çatlak sesler çıkmaya devam ediyor.

4 Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor Rusya'nın "ABD'nin Suriye'deki tavırları Türkiye'yi operasyona itti" açıklaması hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor" dedi.

5 Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi Üçüncü Köprü ve Üçüncü Havalimanı gibi mega projelerin engellenmesi için elinden geleni yapan Cumhuriyet, şimdi de Kanal İstanbul'u kendisine hedef aldı.

6 Sızma girişiminde bulunan 8 terörist öldürüldü Zeytin Dalı Harekatı'nda bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.