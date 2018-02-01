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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 790 terörist öldürüldü

TSK, harekatın başlangıcından itibaren toplam 790 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA | 01.02.2018 - 10:06..
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 790 terörist öldürüldü

Türkiye'nin sınırında oluşturulam istenen terör hattına izin vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçerek terör hedeflerini yerle bir etmeye başladı.

790 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

13. gününe giren harekat kapsamında, bugüne kadar 790 terörist etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 791 oldu.

18  HEDEF İMHA EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütlerine ait 18 hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.


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