Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

Amerika'nın desteğiyle Türkiye'nin sınırına yerleşen teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 45. gününe girdi.
Örgüte yönelik düzenlenen başarılı operasyonlar, PKK'nın Akdeniz'e açılma planını da bozdu.
AFRİN'DEN AKDENİZ'E...
Raco, Şeyh Hadid ve Bülbül beldelerinden çıkan PKK'lı teröristler, Amanos Dağları üzerinden Akdeniz'e açılıyordu. (Yakalandın editör. Haberi çalarken kaynak göstermeyi de unutma!)
MUĞLA'DA ÖLDÜRÜLEN PKK'LILAR
Türkiye'de kanlı saldırılar düzenlemek için hain planlar yapan teröristler, son olarak Muğla'da yakalanmıştı.
Kentte görev yapan jandarma ekipleri, yaz aylarının son günlerinde bölgede saldırı hazırlığı yapan PKK'lı teröristleri tek tek etkisiz hale getirmişti.