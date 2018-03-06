İnternette gezinirken sık sık karşımıza çıkarak bize, ‘keşke burada olsam’ dedirten mucizevi manzaralar görürüz. Buralar öyle güzel görünür ki, gerçekliğini sorgulamadan edemeyiz.

Sao Paulo'dan İsviçre’ye gidecek kargo uçağındaki 5 milyon doların silahlı soyguncular tarafından çalındığı açıklandı.

Türk Hava Yolları (THY), 2017 yıl sonunda 639 milyon lira net dönem karı elde etti.

1 Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar Yıllardır iç savaşta olan ülkede halkını katleden Esad'a yardımlarını kesmeyen Tahran yönetimi, borçları petrol ve gaz olarak geri almayı planlıyor.

2 Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı Kanser tedavisi gördükten sonra yazılarına yeniden başlayan Bekir Coşkun, Afrin operasyonunun tartışılamamasının sorun olduğunu yazdı.

3 Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, CHP ile de HDP ile de ittifak yapılabileceğinin sinyallerini verdi.

4 ABD, Suriye'de 'PKK'lı generale' desteğini sürdürecek Amerikalı askeri yetkililer, Türkiye'nin terör listesinde yer alan Cemil Mazlum komutasındaki SDG'ye desteklerini süreceğini söyledi.

5 HDP'li kaçak vekil de Afrin yalanlarına destek veriyor Vekilliği düşürülen HDP'li Faysal Sarıyıldız, Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Afrin diye İdlib'i paylaştı.

6 Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonların ardından PKK'lı teröristlerin Akdeniz üzerinden Türkiye'ye ulaşma planları da sekteye uğratıldı.