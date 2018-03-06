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Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonların ardından PKK'lı teröristlerin Akdeniz üzerinden Türkiye'ye ulaşma planları da sekteye uğratıldı.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 08:28..
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Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

Amerika'nın desteğiyle Türkiye'nin sınırına yerleşen teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 45. gününe girdi.

Örgüte yönelik düzenlenen başarılı operasyonlar, PKK'nın Akdeniz'e açılma planını da bozdu.

AFRİN'DEN AKDENİZ'E...

Raco, Şeyh Hadid ve Bülbül beldelerinden çıkan PKK'lı teröristler, Amanos Dağları üzerinden Akdeniz'e açılıyordu. (Yakalandın editör. Haberi çalarken kaynak göstermeyi de unutma!)

Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

MUĞLA'DA ÖLDÜRÜLEN PKK'LILAR

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenlemek için hain planlar yapan teröristler, son olarak Muğla'da yakalanmıştı.

Kentte görev yapan jandarma ekipleri, yaz aylarının son günlerinde bölgede saldırı hazırlığı yapan PKK'lı teröristleri tek tek etkisiz hale getirmişti.

Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

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