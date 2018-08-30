Zeytin Dalı Harekatı şehidinin vasiyeti gerçekleştirildi

Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis’in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti gerçekleştirildi.

Çobanbey’de inşa edilen Musa Özalkan Kültür Merkezi’nde çocuk parkı, futbol sahası, basketbol sahası, 120 kişilik bir toplantı salonu, sinema salonu ve 3 odadan oluşan bir atölye bulunuyor.

"TÜRKİYE'DEN GELEN GÖNÜLLÜ HOCALARIMIZ VAR"

Şehit Musa Özalkan Kültür Merkezi’nden Muhammed Malavili yaptığı açıklamada, “Türk askerlerinden Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Musa Özalkan’ın vasiyeti üzerine inşa edildi. Merkezi sabah saatlerinde açıyoruz. Arapça, matematik ve Türkçeyi öğrenmeye gelen öğrencilere eğitim sunuluyor, futbol oynama ve film gösterimi gibi faaliyetleri yürütüyoruz. Türkiye’den buraya gelen hocalarımız var. Hepsi gönüllü olarak buraya geliyor” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA EĞİTİM VERİLİYOR

Şehit Musa Özalkan Kültür Merkezi’nde çalışan Bilal Hac Kasım, merkezin faaliyetlerini anlatarak, “10-15 yaşları arasında olan öğrencilere hastalara ve yaralılara ilk müdahalenin nasıl yapılacağı konusunda eğitim veriyoruz ve daha kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türkiye hükümeti, Fırat Kalkanı ve Zaytin Dalı Harekatında Özgür Suriye Ordusuna destek verdiği gibi Suriye’deki sivil hayatı desteklemeye, sağlık, eğitim ve dayanışma etkinlikleri konusunda yardım etmeye devam ediyor.