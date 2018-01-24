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Zeytin Dalı Harekatı şehidinin Zafer Bayramı konuşması

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın Zafer Bayramı konuşması ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 08:16..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu.

Şehidin acı haberi ailesine ulaştırılırken ortaya çıkan videosunda geçtiğimiz Zafer Bayramı'nda yaptığı konuşma görülüyor.

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu VİDEO

Şehit Üsteğmen Usta'nın zafere olan inancını ifade ettiği "Kutsal miras Türkiye Cumhuriyeti'ne her türlü şart altında sahip çıkacağımıza kimsenin şüphesi olmasın" sözleri duygulandırdı.

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı şehidinin Zafer Bayramı konuşması

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