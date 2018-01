Zeytin Dalı Harekatı'na destek bildirisine binlerce imza

Türkiye'nin terörle mücadelesine destek için aralarında yazar, akademisyen, bürokrat, gazeteci ve sendikacıların bulunduğu 126 kişinin öncülüğünde yayınlanan bildiri, internet üzerinden imzaya açıldı. 5 dilde yayınlanan bildiriye imza verenlerin sayısı ilk gün 3 bini aştı.

126 İMZA İLE BAŞLADI, 3 BİNİ GEÇTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince sınırlarda ve ülke içinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, PYD/PKK/KCK-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek için yürütülen mücadeleye destek için 126 ismin öncülüğünde "Türkiye'nin Terörle Haklı Mücadelesini Destekliyoruz" başlığıyla hazırlanan bildiri, Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça olarak "terorlemucadele.org" isimli site üzerinden imzaya açıldı. Bildiriye ilk gün imza verenlerin sayısı 3 bini geçti.

Yayınlanan bildiride, Türk, Kürt, Arap ve diğer halkların yüzyıllar boyunca kardeşlik içinde yaşadığı Anadolu-Suriye topraklarının dayanışmanın sembolü olduğu belirtildi.

"ETNİK, IRKÇI VE AYRIŞTIRICI YÖNTEMLER"

Bu saldırıların 1915-1918 yıllarında olduğu gibi belli dönemlerde açık işgal girişimleri olarak gerçekleştirildiğine ama her zaman ideolojik, etnik-ırkçı ayrıştırıcı yöntemlerle sürdürüldüğüne işaret edilen bildiride, "Suriye coğrafyasında bugün yaşananlar, bazı akademisyen, sözde aydın ve aktivistlerin göstermeye çalıştıkları gibi bir etnik alan kapma yarışı değildir. Bugün sınırlarımızın hemen ötesinde, zamanla ülkemizin toprak bütünlüğüne karşı bir tehdit aracına dönüştürülecek olan Orta Doğu'nun yeniden emperyalist güçlerce yapılandırılmasına hizmet edecek işbirlikçi devletimsi bir yapılanmanın kurulmasına dönük adımlar atılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"KARDEŞLİK VE İSTİKRARA TEHDİT"

Bu adımların, köklü kardeşliği ve bölgenin kalıcı bir şekilde istikrara kavuşturulmasını tehdit ettiği aktarılan bildiride, "Bu suni girişim, temelinden doğurabileceği sonuçlar kadar çürük, başarısızlığa mahkum ancak enerjimizi, gücümüzü zayıflatıcı, bölge halkları arasında kalıcı düşmanlık ve kanlı savaşların doğmasına neden olacak tehlikeli bir süreçtir. Bu tehlikeli sürece Türkiye'nin aydını, akademisyen ve sivil toplum örgütleri ile duyarsız kalması beklenemez." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin 1952 yılından bu yana NATO üyesi olarak 65 yıldır örgüt üyesi ülkelerle müttefiklik ilişkisine sahip olduğuna dikkat çekilen ortak bildiride, Türkiye'nin diğer bölge ülkeleri ile mukayese edilmeyecek düzeyde bir sivil toplum yapısına, serbest piyasa ekonomisi yapılanmasına ve eğitim kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

"PKK İLE PYD ARASINDA HİÇBİR FARK YOKTUR"

Bildiride, buna karşılık yarım asrı aşan ittifak bağı içinde müttefik ülke ABD'nin PYD/PKK/YPG ile ortaklık içinde Kuzey Suriye'yi yapılandırmaya çaba harcadığı belirtilerek "PKK ile PYD arasında hiçbir fark yoktur. PYD, PKK'nın Suriye kanadı olmanın ötesinde herhangi bir ayırt edici özelliğe sahip değildir." ifadelerine yer verildi.

PKK'nın bugüne kadar 30 binden fazla insanı katlettiğine işaret edilen bildiride, PYD'nin de Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik yürütülen terör saldırılarını yöneten bir örgüt olduğu ve Suriye sınırından Türk topraklarına terörist ve silah sevkiyatı yaptığı da vurgulandı.

"ABD BİNLERCE TIR, MİLYARLARCA DOLAR YARTIM GÖNDERDİ"

Örgütün mevcut lider kadrosunun PKK'lı teröristlerce oluşturulduğu aktarılan bildiride, ABD'nin PYD'ye 3 bin tır silah, yaklaşık 2,2 milyar dolar yardımda bulunduğu belirtildi.

Bildiride şu görüşlere yer verildi:

"Yine ABD'li yetkililer bölgede bu örgüte dayalı olarak bir ordu kurulacağını açıklamıştır. Fiilen Türkiye'ye karşı saldırılarını sürdürmekte olan bir örgüte yapılan silah yardımı ve verilen askeri eğitim doğrudan ülkemize yönelik bir tehdittir. Alınan askeri malzeme, Türkiye'de emniyet güçlerine yönelik saldırılarda kullanılmakta ve eğitilen teröristler bu saldırılarda kullanılmaktadır. Bu durumun Türkiye kamuoyu tarafından hoş karşılanması mümkün değildir.

ABD, PYD ile giriştiği bu ortaklığı DEAŞ'e karşı mücadelenin bir zorunluluğu olarak açıklamaktadır. Oysa ABD, DEAŞ'e karşı Türkiye'nin ortak hareket etme teklifini reddetmiş, DEAŞ terör örgütünün gücünün ciddi ölçüde zayıflatılmış olmasına rağmen, PYD ile ortaklığını güçlendirerek sürdürmüştür. Üstelik kurulacak ordunun görev alanı olarak Türkiye sınırının gösterilmesi kabul edilemez bir durumdur."

"PKK/PYD, BÖLGEDEKİ KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİL"

Bildiride, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ terör örgütü ile doğrudan savaşarak örgüte en açık zayiatı Türkiye'nin verdiği gerçeğini görmezden geldiği hatta DEAŞ'e yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nı bile engellemeye çalışarak müttefiklik ilişkisi üzerinde ciddi şüphelerin oluşmasına neden olduğu da bildirildi.

"PYD/PKK, bölgede yaşayan Kürtlerin temsilcisi değildir." değerlendirmesi yapılan bildiride, söz konusu terör örgütlerinin, hakimiyet kurduğu alanlarda kendi otoritesini tanımayan Kürt ve Arapları yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan zorla çıkarttığı, kendisini eleştiren insanları işkence ve diğer baskı yöntemleriyle sindirmeye çalıştığı, etnik arındırma operasyonları gerçekleştirerek konumunu güçlendirmeye çabaladığı aktarıldı.

Terör örgütünün, kadın ve çocukları kendisine yönelik operasyonlara engel olmak için zorla canlı kalkan haline getirdiğine de dikkat çekilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"ABD bölgedeki fiili varlığı ile bu operasyonlara sessiz kalarak destek vermiştir. Tüm bu yaşananlar ABD-PYD ortaklığının hedefinin DEAŞ olmadığını, PYD'nin de Kürtlerin temsilcisi değil, olsa olsa işbirlikçi bir terör örgütü olduğunu göstermektedir. ABD, bir terör örgütüyle geliştirdiği ortaklıkla Türkiye ile tarihi müttefiklik ilişkisini tehlikeye atmaktadır. ABD, 15 Temmuz darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen'i korumaya devam etmektedir. Vizeleri askıya almak gibi sözde Türk milletini cezalandırarak 'yola getireceği' şeklinde yanlış vehimlerle hareket ederek Türkiye kamuoyunun tepkisini çekmektedir. Her şeye rağmen Türkiye, demokrasisini daha da güçlendirerek, bölgesel barışı yeniden tesis etme kararlılığıyla yoluna devam edecektir."

BİLDİRİYİ YAYINLAYAN İSİMLER

Bildirinin altında imzası bulunan isimler şöyle:

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi), Abdulkadir Ay (Milli Eğitim Bakanlığı), Prof. Dr. Abdulkadir Buluş (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Abdullah Aydın (Mustafa Kemal Üniversitesi), Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tırabzon (İstanbul Üniversitesi), Abdurrdahim Şenocak (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük (Kırıkkale Üniversitesi), Ahmet B. Arpa (İktisatçı), Ahmet Şevki Zengin (Ahmet Yesevi Üniversitesi Genel Sekreteri), Prof. Dr. Ahmet Uysal (İstanbul Üniversitesi), Ahmet Vehbi Koç (Milli Eğitim Bakanlığı), Ali Sali (Başbakanlık), Doç. Dr. Ali Büyükaslan (İstanbul Medipol Üniversitesi), Arda Akçiçek (Siyaset Bilimci), Atila Demirkasımoğlu (Ankara Onkoloji Hastanesi), Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Doç. Dr. Bahattin Karademir (Çukurova Üniversitesi), Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ (Kırıkkale Üniversitesi), Prof. Dr. Birol Akgün (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Doç. Dr. Birol Mercan (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Burhan Aykaç (İstanbul Gelişim Üniversitesi), Prof. Dr. Bülent Bayat (Gazi Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Taş (Aksaray Üniversitesi), Doç. Dr. Cahit Bağcı (Türkiye Maarif Vakfı), Cahit Epçaçan (Siirt Üniversitesi), Can Acun(SETA), Yrd. Doç. Dr. Can Ceylan (İstanbul Medipol Üniversitesi), Celal Semiz (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), Prof. Dr. Cengiz Anık (Marmara Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Cengiz Şahin (Kastamonu Üniversitesi), Prof. Dr. Cevdet Coşkun (Giresun Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Prof. Dr. Çetin Kaya Koç (UC Santa Barbara), Doç. Dr. Ebubekir Ceylan (İstanbul Teknik Üniversitesi), Ekrem Çoraklık (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), Ertuğrul Başer (Emekli), Fadime Özkan (Star Gazetesi), Doç. Dr. Fahrettin Önder (Süleyman Demirel Üniversitesi), Arş. Gör. Faruk Temel (Erciyes Üniversitesi) Fatih Akbaba (Yazar), Prof. Dr. Fatih Savaşan (Milli Savunma Üniversitesi), Prof. Dr. Fatih Uşan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Güldalı Coşkun (Milat Gazetesi), Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun (Ege Üniversitesi), Prof. Dr. H. İbrahim Sarıoğlu (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Halil Altıntaş (Erciyes Üniversitesi), Prof. Dr. Haluk Alkan (İstanbul Üniversitesi), Harun Kaban (Yazar), Öğr. Gör. Hakan Şahin (Medipol Üniversitesi), Hamit Küçükbatır (Mersin Büyükşehir Belediyesi),Arş. Gör. Hande Sunguroğlu (Çankırı Karatekin Üniversitesi), Hasan Öztürk (Ülke TV), Doç. Dr. Hasan Furkan (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi), Arş. Gör. Hayati Ünlü (İstanbul Üniversitesi), Hikmet Salahaddin Gezici, Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Hüsametin Vatansev (Selçuk Üniversitesi), Hüseyin Öz (Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili), İhsan Aktaş (GENAR), İhsan Ayal (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), İlyas Topçuoğlu (Ankara Barosu), Dr. İsmail Çağlar (SETA), İsmail Akbıyık (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), Öğr. Gör. İsmail Göktürk (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Kadir İdin (İstanbul Medipol Üniversitesi), Kenan Serefli (Milli Eğitim Müdürlüğü), Doç. Dr. M. Akif Sarıkaya (İstanbul Teknik Üniversitesi), Mahmut Evkuran (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri), Mahmut Kaan İlgar (Eğitim-Bir-Sen Kars Şube Başkanı), Mehmet Aykal (Gazipaşa Hal Müdürü), Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eyüp Kiriş (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Mehmet Haluk Uçkun (Gençlik ve Spor Bakanlığı), Mehmet Sıddık Barık (Emekli Öğretmen), Prof. Dr. Mehmet Şahin (Polis Akademisi), Prof. Dr. Mehmet Tunçer (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Merve Şebnem Oruç (Yeni Şafak Gazetesi), Doç. Dr. Metin Aksoy (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Metin Çelik (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Metin Doğan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Arş. Gör. Metin Özkan (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Muhsin Kar (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi), Murad Kafadar (Megapoll Araştırma ve Danışmanlık), Doç. Dr.Murat Kirişçi (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Musa Yıldız (Ahmet Yesevi Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan (Adnan Menderes Üniversitesi), Mustafa Şıvgın (Şıvgın Hukuk Bürosu), Prof. Dr. Muzaffer Şeker (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Naci Gündoğan (Anadolu Üniversitesi), Nihal Bengisu Karaca (HaberTürk), Doç. Dr. Nusret Göksu (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi), Dr. Oğuzhan Bilgin (Gazi Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Yanarışık (Erzincan Üniversitesi), Prof. Dr. Osman Eravşar (Akdeniz Üniversitesi), Prof. Dr. Osman Horata (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Ömer Pakiş (Hakkari Üniversitesi Rektörü), Özlem Çağlar Yılmaz (STK Yöneticisi), Yrd. Doç. Ramadan Doğan (Trakya Üniversitesi), Prof. Dr. Ramazan Yelken (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Recep Yorulmaz (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Sadullah Özcan (Milat Gazetesi),Prof. Dr. Salih Yılmaz (Rusya Araştırmaları Enstitüsü), Doç. Dr. Selahattin Çınar (Kilis 7 Aralık Üniversitesi), Doç. Dr. Seyfullah Yıldırım (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Öğr. Gör. Selçuk Aslan (Dumlupınar Üniversitesi), Suavi Kemal Yazgıç (TRT), Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı (Polis Akademisi), Prof. Dr. Şahmurat Arık (Kastamonu Üniversitesi), Şenol Metin (Eğitim-Bir-Sen Konya Üniversite Şube Başkanı), Dr. Şeyh Abdurrahman Çelik (Kültür ve Turizm Bakanlığı), Prof. Dr. Tanju Tosun (Ege Üniversitesi), Tarkan Zengin (Harb-İş Sendikası), Temindar Aytekin (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), Ülkü Nur Zengin (Siyaset Bilimci) Ünsal Çetin (İktisatçı), Prof. Dr. Üner Kayabaş (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekan V.), Üzeyir Gökçe (Devlet Demiryolları), Arş. Gör. Yağız Aksakaloğlu (Gazi Üniversitesi), Yakup Çelik (Polatlı Eski Belediye Başkanı), Dr. Yakup Ömeroğlu (Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı),Yrd. Doç. Dr. Yasemin Abayhan (Hacettepe Üniversitesi), Yılmaz Altunsoy (Yazar), Prof. Dr. Yusuf Sarınay (TOBB Üniversitesi), Yusuf Gezbeli (Maliye Bakanlığı), Yusuf Semis (Sağlık Bakanlığı), Prof. Dr. Yusuf Şahin (Aksaray Üniversitesi), Doç. Dr. Yusuf Tekin (Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı).