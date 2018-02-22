taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.849
USD
3,8015
EURO
4,6727
ALTIN
161,61
PETR
64,9800

Zeytin Dalı Harekatı'na en büyük destek yerli üretimden

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, 'Zeytin Dalı Harekatı'na en büyük desteğin yine yerli üretim ve teknoloji tarafından sağlandığını belirtti.

AA | 22.02.2018 - 11:43..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, gelecek yıl eğitime başlaması planlanan Edirne Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi ile ilgili Edirne Bahçeşehir Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BİR KURUM

Enver Yücel müfredatı ezberleyen değil, var olan bilgileri kullanıp üreten gençler yetiştirdiklerine işaret ederek, Bahçeşehir'in dünya çapında büyük bir eğitim kurumu olduğunu belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'na en büyük destek yerli üretimden

"DÜNYADA NE VARSA EĞİTİM ANLAMINDA ÜLKEME GETİRİYORUM"

Anaokulundan itibaren çocuklara kodlamayı öğrettiklerini ifade eden Yücel, "Bugün Afrin'deki harekatta, belki de bugüne kadarki en büyük güç ve destek kendi üretimimizden ve teknolojimizden geldi. İnsansız hava araçlarıyla vesaireyle. Bir ülkenin, bir bireyin özgürlüğü ve bağımsızlığı, onun ekonomik gücü ile çok ilgilidir. Senin tankın, tüfeğin yoksa ulu ortaya çıkamazsın. 'Süper ülke' diyorsak bu ülkelerin ortaya koyduğu teknolojiler var. Bunların tümünün olma yolu eğitimden ve iyi eğitimden geçiyor. Dolayısıyla bizler de sistemi dönüştürmek istiyoruz. 11 yıl önce açtık Fen ve Teknoloji Lisesi'ni. Dünyayı dolaşıyorum, bakıyorum. Eğitim ile ilgili iyi ne varsa okullarımıza, ülkemize getirme gayreti içindeyim."

Zeytin Dalı Harekatı'na en büyük destek yerli üretimden


ÇEŞİTLİ İLLERDE AÇILDI

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da çeşitli illerde Fen ve Teknoloji Lisesi açtıklarını söyledi. Edirne'nin tarihi gibi eğitim anlamında da önemli kentlerden biri olduğunu dile getiren Dağ, lisenin gelecek yıl eğitim öğretime başlamasını planladıklarını bildirdi.

Dağ, Türkiye’nin Endüstri 4.0’ı yakalaması ve geleceğin teknoloji ihracatıyla kalkınan ülkeleri arasında yer almasının tek yolunun, fen eğitimine yenilikçi bir yaklaşım getirmekten geçtiğinin altını çizdi.

Zeytin Dalı Harekatı'na en büyük destek yerli üretimden

SAYI ARTACAK

İstanbul Bahçeşehir’de bulunan ilk Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Kampüsü'nün ardından İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Antalya ve Eskişehir’de açılan kampüslerle Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nin sayısının Türkiye genelinde 8’e çıktığını aktaran Dağ, 2018-2019 eğitim öğretim yılında bu sayının Ankara, Edirne, Darıca, Gaziantep, Hatay ve İstanbul Halkalı’da açılacak yeni kampüslerle 14’e çıkacağını belirtti. Toplantıya, Bahçeşehir Okulları üst yönetimi, Bahçeşehir Edirne Okulu müdürleri Mahmut Boztürk ve Aysun Yiğitsoy, öğretmenler ve veliler katıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İBB aşçıları altın madalya için yarışacak
İBB Sosyal Tesisleri aşçıları, 16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında düzenlenecek Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışmasında altın madalya için hünerlerini sergileyecek.
Mehmetçik’e öğrencilerden anlamlı mektup
Birikim Okulları öğrecileri, Afrin'de görev yapan askerlerimize mektup hazırladı.
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak
Sözleşmeli öğretmen olmak için başvuru yapmayı bekleyen adayların bekledikleri haber geldi.
KYK'dan öğrencilere e-Devlet kolaylığı
Gençlere daha kolay ve hızlı hizmet sunmak amacıyla yurt, burs ve kredi ile ilgili başvuru, onay ve iptal işlemlerini e-Devlet'e taşındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

41
Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

90
Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

12
Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

30
Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

18
TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

15
Rihanna annesine teşekkür etti

Rihanna annesine teşekkür etti

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM