Zeytin Dalı Harekatı'na en büyük destek yerli üretimden

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, gelecek yıl eğitime başlaması planlanan Edirne Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi ile ilgili Edirne Bahçeşehir Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BİR KURUM

Enver Yücel müfredatı ezberleyen değil, var olan bilgileri kullanıp üreten gençler yetiştirdiklerine işaret ederek, Bahçeşehir'in dünya çapında büyük bir eğitim kurumu olduğunu belirtti.

"DÜNYADA NE VARSA EĞİTİM ANLAMINDA ÜLKEME GETİRİYORUM"

Anaokulundan itibaren çocuklara kodlamayı öğrettiklerini ifade eden Yücel, "Bugün Afrin'deki harekatta, belki de bugüne kadarki en büyük güç ve destek kendi üretimimizden ve teknolojimizden geldi. İnsansız hava araçlarıyla vesaireyle. Bir ülkenin, bir bireyin özgürlüğü ve bağımsızlığı, onun ekonomik gücü ile çok ilgilidir. Senin tankın, tüfeğin yoksa ulu ortaya çıkamazsın. 'Süper ülke' diyorsak bu ülkelerin ortaya koyduğu teknolojiler var. Bunların tümünün olma yolu eğitimden ve iyi eğitimden geçiyor. Dolayısıyla bizler de sistemi dönüştürmek istiyoruz. 11 yıl önce açtık Fen ve Teknoloji Lisesi'ni. Dünyayı dolaşıyorum, bakıyorum. Eğitim ile ilgili iyi ne varsa okullarımıza, ülkemize getirme gayreti içindeyim."





ÇEŞİTLİ İLLERDE AÇILDI

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da çeşitli illerde Fen ve Teknoloji Lisesi açtıklarını söyledi. Edirne'nin tarihi gibi eğitim anlamında da önemli kentlerden biri olduğunu dile getiren Dağ, lisenin gelecek yıl eğitim öğretime başlamasını planladıklarını bildirdi.

Dağ, Türkiye’nin Endüstri 4.0’ı yakalaması ve geleceğin teknoloji ihracatıyla kalkınan ülkeleri arasında yer almasının tek yolunun, fen eğitimine yenilikçi bir yaklaşım getirmekten geçtiğinin altını çizdi.

SAYI ARTACAK

İstanbul Bahçeşehir’de bulunan ilk Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Kampüsü'nün ardından İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Antalya ve Eskişehir’de açılan kampüslerle Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nin sayısının Türkiye genelinde 8’e çıktığını aktaran Dağ, 2018-2019 eğitim öğretim yılında bu sayının Ankara, Edirne, Darıca, Gaziantep, Hatay ve İstanbul Halkalı’da açılacak yeni kampüslerle 14’e çıkacağını belirtti. Toplantıya, Bahçeşehir Okulları üst yönetimi, Bahçeşehir Edirne Okulu müdürleri Mahmut Boztürk ve Aysun Yiğitsoy, öğretmenler ve veliler katıldı.

