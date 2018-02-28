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Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere cağ kebabı

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu, Hatay Hassa'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere cağ kebabı ikram etti.

DHA | 28.02.2018 - 09:39..
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Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve federasyon yöneticileri, Hatay Hassa'da bulunan 39. Mekanize Piyade Tugayı 1. Hudut Bölüğü'nü ziyaret ederek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral verdi.

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 3. Komando Tugayı askerlerine cağ kebabı ikram etti.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere cağ kebabı

ERZURUM'UN MEŞHUR KEBABI

Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, 3. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, mangalın başına geçerek askerlere cağ kebabı ikram ederken, askerler sınırda Erzurum'un meşhur kebabını yemenin tadını çıkardı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere cağ kebabı

Tekin Dursun yaptığı konuşmada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu bu günlerde sizlere moral vermek için yanlarınız da olmak istedik. Devletimizin, ordumuzun ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderdiğinden eminiz. Bizler sizlerle bir arada olmak, dualarımızın sizlerle olduğunu söylemek için burada olmak istedik." dedi.

Ziyaret, edilen dualarla son buldu. Federasyon üyeleri, askerlere görevlerinde başarılar diledikten sonra hudut bölüğünden ayrıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere cağ kebabı

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere cağ kebabı

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere cağ kebabı

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere cağ kebabı

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere cağ kebabı

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere cağ kebabı

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere cağ kebabı

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