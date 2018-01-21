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Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere sevgi gösterisi

TSK'nın Hatay'daki birliklere takviye olarak gönderdiği komando, obüs ve tankların sınır hattına sevki, vatandaşların askerlere sevgi gösterileri arasında gerçekleşti.

AA | 21.01.2018 - 16:03..
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tanklar Hatay'daki sınır birliklerine konuşlandırıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere sevgi gösterisi

ÇOCUKLAR SIRTINDA BAYRAKLARLA KOŞTU

Komando, obüs ve tankların sınır hattına sevki sırasında vatandaşlar görevli personele sevgi gösterisinde bulunurken, bölgedeki çocukların sırtlarında Türk bayraklarıyla askeri araçların arkasından koştuğu görüldü.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere sevgi gösterisi

SLOGANLARLA UĞURLANDILAR

Adıyaman Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından da otobüs ve askeri zırhlı araçlar, Afrin'e ulaştırılmak üzere üzere Kilis'e uğurlandı.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde vatandaşlarca, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere sevgi gösterisi

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