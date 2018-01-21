Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere sevgi gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tanklar Hatay'daki sınır birliklerine konuşlandırıldı.

ÇOCUKLAR SIRTINDA BAYRAKLARLA KOŞTU

Komando, obüs ve tankların sınır hattına sevki sırasında vatandaşlar görevli personele sevgi gösterisinde bulunurken, bölgedeki çocukların sırtlarında Türk bayraklarıyla askeri araçların arkasından koştuğu görüldü.

SLOGANLARLA UĞURLANDILAR

Adıyaman Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından da otobüs ve askeri zırhlı araçlar, Afrin'e ulaştırılmak üzere üzere Kilis'e uğurlandı.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde vatandaşlarca, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı.